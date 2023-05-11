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Песков назвал конфискацию США денег у россиян воровством

Песков назвал конфискацию США денег у россиян воровством - РИА Новости, 11.05.2023

Песков назвал конфискацию США денег у россиян воровством

Передача конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева активов подорвет доверие к США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:08

2023-05-11T13:08

2023-05-11T16:53

в мире

сша

дмитрий песков

константин малофеев

украина

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Передача конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева активов подорвет доверие к США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ну, во-первых, конечно, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб. А что касается США, то подобные решения, конечно, бьют по ним самим бумерангом", — сказал представитель Кремля.Как сообщило ранее агентство Рейтер, глава американского Минюста Меррик Гарленд распорядился направить Украине активы Малофеева стоимостью 5,4 миллиона долларов. Предприниматель находится в списке санкций США с 2014 года, в апреле 2022-го ограничения распространили на десятки компаний, которыми, как утверждается, он управляет.По словам Пескова, речь в данном случае идет о прямом ущербе, "незаконной и легитимной конфискации собственности", что "в обычных условиях могло бы и должно было быть предметом для судебного разбирательства"."Хотя трудно себе представить, что может служить юридическим основанием, потому что это не что иное, как прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности", — добавил пресс-секретарь российского президента.Такие действия, добавил он, подрывают доверие инвесторов и собственников активов, "которые так или иначе связаны с Америкой".

https://ria.ru/20230314/aktivy-1857812212.html

https://ria.ru/20230227/aktivy-1854704203.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дмитрий песков, константин малофеев, украина, россия, санкции в отношении россии