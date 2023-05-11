https://ria.ru/20230511/srok-1871145209.html
Житель Кузбасса, убивший в суде пристава, получил пожизненный срок
Житель Кузбасса, убивший в суде пристава, получил пожизненный срок - РИА Новости, 11.05.2023
Житель Кузбасса, убивший в суде пристава, получил пожизненный срок
Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному сроку Артема Пакалова, убившего в суде Новокузнецка пристава и ранившего женщину-свидетеля, сообщает... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:58
2023-05-11T19:58
2023-05-11T19:58
происшествия
новокузнецк
кемеровский областной суд
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному сроку Артема Пакалова, убившего в суде Новокузнецка пристава и ранившего женщину-свидетеля, сообщает Генеральная прокуратура. Со ссылкой на ГУФСИН сообщалось, что Пакалов 16 января 2020 года устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. По данному факту было возбуждено уголовное дело, стрелявший был задержан и арестован. В суде установлено, что у подсудимого сложились личные неприязненные отношения с соседом по садовому участку и его сожительницей. В ходе очередной ссоры сосед, управляя экскаватором-погрузчиком, умышленно повредил имущество подсудимого, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое затем направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время рассмотрения уголовного дела мужчина решил убить соседей, для этого на очередное заседание он взял с собой охотничье ружье и патроны. Судебный пристав, увидев входящего в суд гражданина с ружьем, встал у него на пути, перегородив вход. Подсудимый выстрелил в судебного пристава, он от полученных ран скончался на месте. Затем он прошел в приемную суда, где попытался убить соседа и его сожительницу, которую ранил в голову. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862260175.html
https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, кемеровский областной суд, россия, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровский областной суд, Россия, Кемеровская область
Житель Кузбасса, убивший в суде пристава, получил пожизненный срок
Житель Кузбасса, убивший в суде пристава и ранивший свидетеля, получил пожизненный срок
КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному сроку Артема Пакалова, убившего в суде Новокузнецка пристава и ранившего женщину-свидетеля, сообщает Генеральная прокуратура.
Со ссылкой на ГУФСИН сообщалось, что Пакалов 16 января 2020 года устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. По данному факту было возбуждено уголовное дело, стрелявший был задержан и арестован.
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В суде установлено, что у подсудимого сложились личные неприязненные отношения с соседом по садовому участку и его сожительницей. В ходе очередной ссоры сосед, управляя экскаватором-погрузчиком, умышленно повредил имущество подсудимого, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое затем направлено в суд для рассмотрения по существу.
Во время рассмотрения уголовного дела мужчина решил убить соседей, для этого на очередное заседание он взял с собой охотничье ружье и патроны. Судебный пристав, увидев входящего в суд гражданина с ружьем, встал у него на пути, перегородив вход. Подсудимый выстрелил в судебного пристава, он от полученных ран скончался на месте. Затем он прошел в приемную суда, где попытался убить соседа и его сожительницу, которую ранил в голову.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.
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