https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871171236.html
Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные
Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные - РИА Новости, 11.05.2023
Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные
Киев не предпринимает активных действий на авдеевском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости замкомандира танкового полка ВС РФ, выполняющего ряд задач на... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:57
2023-05-11T23:57
2023-05-11T23:57
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ЛУГАНСК, 11 мая – РИА Новости. Киев не предпринимает активных действий на авдеевском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости замкомандира танкового полка ВС РФ, выполняющего ряд задач на данном участке фронта. Он уточнил, что силы РФ, в свою очередь, продолжают продвигаться на данном участке. "Мы, соответственно, как и всегда, движемся, но темпы наши сейчас не такие быстрые. Движемся помаленьку, чтобы не потерять личный состав, сохранить технику", - пояснил замкомандира. По его словам, в случае контрнаступления Киева бойцы РФ на данном участке готовы его встретить. "Конечно же, мы ждем, готовы встретить с любой точки… Мы знаем и свои слабые места, и их слабые места. Постоянно над ними наши "птички" (БПЛА) висят. Наблюдаем за обстановкой. И в любое время, где бы они ни пошли, мы заранее будем это знать", - сказал он. Минобороны РФ в четверг вечером заявило, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о контрнаступлении украинских войск и "прорывов обороны" на различных участках не соответствуют действительности, общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871167284.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные
Российские военные: Киев не предпринимает активных действий на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 11 мая – РИА Новости. Киев не предпринимает активных действий на авдеевском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости замкомандира танкового полка ВС РФ, выполняющего ряд задач на данном участке фронта.
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"По обстановке на Авдеевском направлении: противник якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы, но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности (украинских войск) не замечено", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что силы РФ, в свою очередь, продолжают продвигаться на данном участке.
"Мы, соответственно, как и всегда, движемся, но темпы наши сейчас не такие быстрые. Движемся помаленьку, чтобы не потерять личный состав, сохранить технику", - пояснил замкомандира.
По его словам, в случае контрнаступления Киева бойцы РФ на данном участке готовы его встретить.
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны
"Конечно же, мы ждем, готовы встретить с любой точки… Мы знаем и свои слабые места, и их слабые места. Постоянно над ними наши "птички" (БПЛА) висят. Наблюдаем за обстановкой. И в любое время, где бы они ни пошли, мы заранее будем это знать", - сказал он.
Минобороны
РФ в четверг вечером заявило, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о контрнаступлении украинских войск и "прорывов обороны" на различных участках не соответствуют действительности, общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине