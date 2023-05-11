https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871171236.html

Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные

Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные - РИА Новости, 11.05.2023

Активности ВСУ на Авдеевском направлении нет, сообщили российские военные

Киев не предпринимает активных действий на авдеевском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости замкомандира танкового полка ВС РФ, выполняющего ряд задач на... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:57

2023-05-11T23:57

2023-05-11T23:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 мая – РИА Новости. Киев не предпринимает активных действий на авдеевском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости замкомандира танкового полка ВС РФ, выполняющего ряд задач на данном участке фронта. Он уточнил, что силы РФ, в свою очередь, продолжают продвигаться на данном участке. "Мы, соответственно, как и всегда, движемся, но темпы наши сейчас не такие быстрые. Движемся помаленьку, чтобы не потерять личный состав, сохранить технику", - пояснил замкомандира. По его словам, в случае контрнаступления Киева бойцы РФ на данном участке готовы его встретить. "Конечно же, мы ждем, готовы встретить с любой точки… Мы знаем и свои слабые места, и их слабые места. Постоянно над ними наши "птички" (БПЛА) висят. Наблюдаем за обстановкой. И в любое время, где бы они ни пошли, мы заранее будем это знать", - сказал он. Минобороны РФ в четверг вечером заявило, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о контрнаступлении украинских войск и "прорывов обороны" на различных участках не соответствуют действительности, общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871167284.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины