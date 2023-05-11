https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871166130.html

Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке

Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 11.05.2023

Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке

Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:09

2023-05-11T23:09

2023-05-11T23:36

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой", – говорится в сообщении

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

авдеевка, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины