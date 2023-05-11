https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871166130.html
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 11.05.2023
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке
Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:09
2023-05-11T23:09
2023-05-11T23:36
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой", – говорится в сообщении
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке
Минобороны: российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки