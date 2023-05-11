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Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 11.05.2023 (обновлено: 23:36 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871166130.html
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 11.05.2023
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке
Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:09
2023-05-11T23:36
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой", – говорится в сообщении
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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авдеевка, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об активных действиях российских военных в Авдеевке

Минобороны: российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой, сообщило в четверг Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой", – говорится в сообщении
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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