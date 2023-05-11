https://ria.ru/20230511/sobaki-1870927348.html

На чукотского первоклассника напала стая собак

На чукотского первоклассника напала стая собак - РИА Новости, 11.05.2023

На чукотского первоклассника напала стая собак

Стая собак напала на ученика первого класса у Певека на Чукотке, ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:14

2023-05-11T04:14

2023-05-11T11:49

певек

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Стая собак напала на ученика первого класса у Певека на Чукотке, ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.Он отметил, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю, но пока им это не удалось. Глава Певека призвал местных жителей контролировать места прогулок своих детей и запретить им находиться без взрослых за пределами города. Региональное СУ СК начало проверку. По данным следствия, у мальчика — множественные укусы. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обращение с бездомными животными.

https://ria.ru/20230510/sobaki-1870796433.html

певек

чукотка

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2023

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певек, чукотка, происшествия