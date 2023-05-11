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На чукотского первоклассника напала стая собак - РИА Новости, 11.05.2023
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04:14 11.05.2023 (обновлено: 11:49 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sobaki-1870927348.html
На чукотского первоклассника напала стая собак
На чукотского первоклассника напала стая собак - РИА Новости, 11.05.2023
На чукотского первоклассника напала стая собак
Стая собак напала на ученика первого класса у Певека на Чукотке, ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T04:14
2023-05-11T11:49
певек
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Стая собак напала на ученика первого класса у Певека на Чукотке, ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.Он отметил, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю, но пока им это не удалось. Глава Певека призвал местных жителей контролировать места прогулок своих детей и запретить им находиться без взрослых за пределами города. Региональное СУ СК начало проверку. По данным следствия, у мальчика — множественные укусы. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обращение с бездомными животными.
https://ria.ru/20230510/sobaki-1870796433.html
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певек, чукотка, происшествия
Певек, Чукотка, Происшествия
На чукотского первоклассника напала стая собак

У чукотского города Певека на ученика первого класса напала стая собак

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Стая собак напала на ученика первого класса у Певека на Чукотке, ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.
«

"За пределами города Певека произошло нападение стаи бродячих собак на несовершеннолетнего ребенка, ученика первого класса, который находился без присмотра взрослых. Случайными свидетелями происшествия ребенок был незамедлительно доставлен в больницу. Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает", — написал Леюшкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю, но пока им это не удалось. Глава Певека призвал местных жителей контролировать места прогулок своих детей и запретить им находиться без взрослых за пределами города.
Региональное СУ СК начало проверку. По данным следствия, у мальчика — множественные укусы. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обращение с бездомными животными.
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