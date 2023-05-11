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Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте - РИА Новости, 11.05.2023
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Хорошие новости
 
09:02 11.05.2023 (обновлено: 10:45 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sobaka-1870940463.html
Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте
Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте - РИА Новости, 11.05.2023
Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте
Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, поместили в приют и отмыли, рассказала РИА Новости председатель местной общественной организации защиты... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:02
2023-05-11T10:45
хорошие новости
биробиджан
еврейская автономная область
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, поместили в приют и отмыли, рассказала РИА Новости председатель местной общественной организации защиты животных "Хатико" Татьяна Овчаренко. "Мы выехали на место и собаку забрали, она там скиталась по улице дезориентированная. Отмывали маслом растительным два дня, сейчас она находится в приюте, с ней все хорошо", — пояснила собеседница агентства.Собака, которой пока не дали никакой клички, будет жить в приюте, если не найдется желающего взять ее себе в семью.Овчаренко добавила, что на территории завода остаются еще более десяти мазутных ям вроде той, куда упала собака, но в мэрии пообещали огородить их лентами.Накануне в ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщили, что сотрудники ведомства достали животное из ямы с мазутом на территории заброшенного завода. Операция по спасению длилась около часа.
https://ria.ru/20230427/spasenie-1868257143.html
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биробиджан, еврейская автономная область, общество
Хорошие новости, Биробиджан, Еврейская автономная область, Общество
Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте

Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, поместили в приют и отмыли

© МЧС РоссииСобака, почти утонувшая в мазуте в Биробиджане
Собака, почти утонувшая в мазуте в Биробиджане
© МЧС России
Собака, почти утонувшая в мазуте в Биробиджане
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, поместили в приют и отмыли, рассказала РИА Новости председатель местной общественной организации защиты животных "Хатико" Татьяна Овчаренко.
"Мы выехали на место и собаку забрали, она там скиталась по улице дезориентированная. Отмывали маслом растительным два дня, сейчас она находится в приюте, с ней все хорошо", — пояснила собеседница агентства.
Собака, которой пока не дали никакой клички, будет жить в приюте, если не найдется желающего взять ее себе в семью.
Овчаренко добавила, что на территории завода остаются еще более десяти мазутных ям вроде той, куда упала собака, но в мэрии пообещали огородить их лентами.
Накануне в ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщили, что сотрудники ведомства достали животное из ямы с мазутом на территории заброшенного завода. Операция по спасению длилась около часа.
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Хорошие новостиБиробиджанЕврейская автономная областьОбщество
 
 
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