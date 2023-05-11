https://ria.ru/20230511/sobaka-1870940463.html

Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте

Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте - РИА Новости, 11.05.2023

Собаку из ЕАО, спасенную от смерти в мазуте, отмыли и поселили в приюте

Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, поместили в приют и отмыли, рассказала РИА Новости председатель местной общественной организации защиты... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:02

2023-05-11T09:02

2023-05-11T10:45

хорошие новости

биробиджан

еврейская автономная область

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, поместили в приют и отмыли, рассказала РИА Новости председатель местной общественной организации защиты животных "Хатико" Татьяна Овчаренко. "Мы выехали на место и собаку забрали, она там скиталась по улице дезориентированная. Отмывали маслом растительным два дня, сейчас она находится в приюте, с ней все хорошо", — пояснила собеседница агентства.Собака, которой пока не дали никакой клички, будет жить в приюте, если не найдется желающего взять ее себе в семью.Овчаренко добавила, что на территории завода остаются еще более десяти мазутных ям вроде той, куда упала собака, но в мэрии пообещали огородить их лентами.Накануне в ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщили, что сотрудники ведомства достали животное из ямы с мазутом на территории заброшенного завода. Операция по спасению длилась около часа.

https://ria.ru/20230427/spasenie-1868257143.html

биробиджан

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Дарья Буймова

биробиджан, еврейская автономная область, общество