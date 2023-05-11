https://ria.ru/20230511/smi-1870924739.html

FT: Пекин выступил против встречи министра обороны КНР с главой Пентагона

FT: Пекин выступил против встречи министра обороны КНР с главой Пентагона - РИА Новости, 11.05.2023

FT: Пекин выступил против встречи министра обороны КНР с главой Пентагона

Пекин уведомил Вашингтон, что считает маловероятной встречу министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в июне в Сингапуре, пока... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:38

2023-05-11T02:38

2023-05-11T10:05

сша

китай

ли шанфу

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

сингапур (город)

в мире

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пекин уведомил Вашингтон, что считает маловероятной встречу министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в июне в Сингапуре, пока остаются в силе американские санкции против главы Минобороны КНР, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.Штаты, по данным издания, сообщили Китаю, что санкции никак не мешают встрече Остина с Ли Шанфу. При этом, как заявили источники, "нет никаких перспектив того, что администрация президента США Джо Байдена отменит санкции", введенные против министра.В Пентагоне заявили газете, что хотят "открытых линий связи" с военным руководством Китая, но Пекин "игнорирует или отклоняет многочисленные запросы Вашингтона на встречи на высшем уровне".Как передавало ранее агентство Блумберг, Пентагон добивается встречи Остина с его китайским коллегой в Сингапуре в следующем месяце. Она должна состояться на полях "Диалога Шангри-Ла", ежегодного межправительственного форума по безопасности, в котором участвуют министры обороны и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Остин встречался с предшественником Ли Шанфу генералом Вэй Фэнхэ на том же мероприятии.Но, в отличие от предшественника, Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году Минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и самого военачальника, который возглавлял его на тот момент. Этот факт, по мнению наблюдателей, может сделать контакты США и Китая в военной сфере на высшем уровне довольно затруднительными."Диалог Шангри-Ла" должен состояться 2-4 июня.

https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html

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сша, китай, ли шанфу, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, сингапур (город), в мире