FT: Пекин выступил против встречи министра обороны КНР с главой Пентагона
FT: встреча министра обороны США Остина с китайским коллегой Ли в Сингапуре маловероятна
© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги Китая и США
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пекин уведомил Вашингтон, что считает маловероятной встречу министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в июне в Сингапуре, пока остаются в силе американские санкции против главы Минобороны КНР, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
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"Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе", — говорится в статье.
Штаты, по данным издания, сообщили Китаю, что санкции никак не мешают встрече Остина с Ли Шанфу. При этом, как заявили источники, "нет никаких перспектив того, что администрация президента США Джо Байдена отменит санкции", введенные против министра.
В Пентагоне заявили газете, что хотят "открытых линий связи" с военным руководством Китая, но Пекин "игнорирует или отклоняет многочисленные запросы Вашингтона на встречи на высшем уровне".
Как передавало ранее агентство Блумберг, Пентагон добивается встречи Остина с его китайским коллегой в Сингапуре в следующем месяце. Она должна состояться на полях "Диалога Шангри-Ла", ежегодного межправительственного форума по безопасности, в котором участвуют министры обороны и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Остин встречался с предшественником Ли Шанфу генералом Вэй Фэнхэ на том же мероприятии.
Но, в отличие от предшественника, Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году Минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и самого военачальника, который возглавлял его на тот момент. Этот факт, по мнению наблюдателей, может сделать контакты США и Китая в военной сфере на высшем уровне довольно затруднительными.
"Диалог Шангри-Ла" должен состояться 2-4 июня.