https://ria.ru/20230511/sklad-1870953263.html
ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне
ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне - РИА Новости, 11.05.2023
ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне
Российские артиллеристы ночью ударили по складу с боеприпасами украинских войск в промзоне Херсона, где находились ракеты, снаряды и мины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:18
2023-05-11T10:18
2023-05-11T12:05
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по складу с боеприпасами украинских войск в промзоне Херсона, где находились ракеты, снаряды и мины, сообщил РИА Новости источник."Ночью по промышленной зоне в городе Херсоне был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, мины для минометов", — уточнил собеседник агентства.По его словам, ВСУ потеряли 18 человек погибшими, 12 ранены. Также выведены из строя семь единиц автомобильной техники.Кроме того, как утверждает источник агентства, вчера в районе Степановки под Херсоном артиллерийским ударом поражена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. В результате удара четыре человека погибли, трое ранены.В ноябре прошлого года российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас ВС контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по складу с боеприпасами украинских войск в промзоне Херсона, где находились ракеты, снаряды и мины, сообщил РИА Новости источник.
"Ночью по промышленной зоне в городе Херсоне был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, мины для минометов", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, ВСУ потеряли 18 человек погибшими, 12 ранены. Также выведены из строя семь единиц автомобильной техники.
Кроме того, как утверждает источник агентства, вчера в районе Степановки под Херсоном артиллерийским ударом поражена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. В результате удара четыре человека погибли, трое ранены.
В ноябре прошлого года российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас ВС контролируют 75% территории Херсонской области
, ВСУ
удерживают правый берег, включая областной центр.
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