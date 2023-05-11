https://ria.ru/20230511/sklad-1870953263.html

ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне

ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне - РИА Новости, 11.05.2023

ВС России уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне

Российские артиллеристы ночью ударили по складу с боеприпасами украинских войск в промзоне Херсона, где находились ракеты, снаряды и мины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:18

2023-05-11T10:18

2023-05-11T12:05

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по складу с боеприпасами украинских войск в промзоне Херсона, где находились ракеты, снаряды и мины, сообщил РИА Новости источник."Ночью по промышленной зоне в городе Херсоне был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, мины для минометов", — уточнил собеседник агентства.По его словам, ВСУ потеряли 18 человек погибшими, 12 ранены. Также выведены из строя семь единиц автомобильной техники.Кроме того, как утверждает источник агентства, вчера в районе Степановки под Херсоном артиллерийским ударом поражена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. В результате удара четыре человека погибли, трое ранены.В ноябре прошлого года российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Сейчас ВС контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область , вооруженные силы рф