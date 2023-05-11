Хинштейн призвал к ответу мэра Сочи за отсутствие символики по случаю 9 Мая
Хинштейн: мэру Сочи не удастся замолчать отсутствие в "Красной Поляне" символики к 9 Мая
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что отсутствие в отелях и на улицах курорта "Красная Поляна" праздничной символики к 9 мая мэру Сочи замолчать не удастся.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и губернатору Краснодарского края для проверки администрации курорта "Красная Поляна", которая якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы. При этом в пресс-службе курорта РИА Новости сообщили, что такого запрета не было, а к 9 мая администрация организовала праздничные мероприятия. В пресс-службе отметили, что с глубоким почтением и уважением относятся в героям Великой Отечественной войны, и ежегодно курорт поздравляет ветеранов Краснополянского поселкового округа города Сочи. В День Победы 9 мая в культурном центре "Амфитеатр 960" курорта "Красная Поляна" для гостей и сотрудников курорта был организован показ кинофильма "В бой идут одни старики", отметила собеседница агентства. 9 мая сотрудники курорта приняли участие в возложении цветов на мемориале памяти погибшим воинам на перевале Аишхо и мемориале погибшим воинам из села Эсто-Садок, рассказала она.
"Вместо того, чтобы разобраться с жалобами гостей Красной Поляны об отсутствии в отелях и на улицах курорта праздничной символики к 9 мая, мэрия Сочи решила пойти по классическому чиновничьему пути: все отрицать… Сами постояльцы также готовы дать все официальные пояснения. Уважаемый господин мэр Сочи. Замолчать эту ситуацию не удастся", - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил депутат, со вчерашнего вечера, после его сообщения в его телеграм-канале, "стали тиражироваться сообщения о том, как здорово власти Сочи отметили День Победы".
По словам Хинштейна, пресс-служба мэрии публично вступила с ним в полемику.
"Заявив, что "улицы Красной Поляны были украшены тематическими инсталляциями", а "на пересечении улиц Трудовой Славы и Турчинского весь день звучали песни военных лет". Вот только на присланных мне фото и видео - ничего подобного нет в помине и близко… И наконец, главное: почему пресс-служба никак не комментирует запрет на размещение в отелях символики к 9 мая, о которой постояльцам заявили со ссылкой на письменное распоряжение администрации "Курорт Красная Поляна"?" - задался вопросом Хинштейн.