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Хинштейн призвал к ответу мэра Сочи за отсутствие символики по случаю 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2023
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16:31 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/simvolika-1871091696.html
Хинштейн призвал к ответу мэра Сочи за отсутствие символики по случаю 9 Мая
Хинштейн призвал к ответу мэра Сочи за отсутствие символики по случаю 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2023
Хинштейн призвал к ответу мэра Сочи за отсутствие символики по случаю 9 Мая
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что отсутствие в отелях и на улицах курорта "Красная Поляна" праздничной символики к 9 мая... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:31
2023-05-11T16:31
происшествия
день победы
день победы — 2023
александр хинштейн
сочи
красная поляна
краснодарский край
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что отсутствие в отелях и на улицах курорта "Красная Поляна" праздничной символики к 9 мая мэру Сочи замолчать не удастся. Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и губернатору Краснодарского края для проверки администрации курорта "Красная Поляна", которая якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы. При этом в пресс-службе курорта РИА Новости сообщили, что такого запрета не было, а к 9 мая администрация организовала праздничные мероприятия. В пресс-службе отметили, что с глубоким почтением и уважением относятся в героям Великой Отечественной войны, и ежегодно курорт поздравляет ветеранов Краснополянского поселкового округа города Сочи. В День Победы 9 мая в культурном центре "Амфитеатр 960" курорта "Красная Поляна" для гостей и сотрудников курорта был организован показ кинофильма "В бой идут одни старики", отметила собеседница агентства. 9 мая сотрудники курорта приняли участие в возложении цветов на мемориале памяти погибшим воинам на перевале Аишхо и мемориале погибшим воинам из села Эсто-Садок, рассказала она. "Вместо того, чтобы разобраться с жалобами гостей Красной Поляны об отсутствии в отелях и на улицах курорта праздничной символики к 9 мая, мэрия Сочи решила пойти по классическому чиновничьему пути: все отрицать… Сами постояльцы также готовы дать все официальные пояснения. Уважаемый господин мэр Сочи. Замолчать эту ситуацию не удастся", - написал он в своем телеграм-канале. Как отметил депутат, со вчерашнего вечера, после его сообщения в его телеграм-канале, "стали тиражироваться сообщения о том, как здорово власти Сочи отметили День Победы". По словам Хинштейна, пресс-служба мэрии публично вступила с ним в полемику. "Заявив, что "улицы Красной Поляны были украшены тематическими инсталляциями", а "на пересечении улиц Трудовой Славы и Турчинского весь день звучали песни военных лет". Вот только на присланных мне фото и видео - ничего подобного нет в помине и близко… И наконец, главное: почему пресс-служба никак не комментирует запрет на размещение в отелях символики к 9 мая, о которой постояльцам заявили со ссылкой на письменное распоряжение администрации "Курорт Красная Поляна"?" - задался вопросом Хинштейн.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html
https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html
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происшествия, день победы, день победы — 2023, александр хинштейн, сочи, красная поляна, краснодарский край
Происшествия, День Победы, День Победы — 2023, Александр Хинштейн, Сочи, Красная Поляна, Краснодарский край
Хинштейн призвал к ответу мэра Сочи за отсутствие символики по случаю 9 Мая

Хинштейн: мэру Сочи не удастся замолчать отсутствие в "Красной Поляне" символики к 9 Мая

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что отсутствие в отелях и на улицах курорта "Красная Поляна" праздничной символики к 9 мая мэру Сочи замолчать не удастся.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и губернатору Краснодарского края для проверки администрации курорта "Красная Поляна", которая якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы. При этом в пресс-службе курорта РИА Новости сообщили, что такого запрета не было, а к 9 мая администрация организовала праздничные мероприятия. В пресс-службе отметили, что с глубоким почтением и уважением относятся в героям Великой Отечественной войны, и ежегодно курорт поздравляет ветеранов Краснополянского поселкового округа города Сочи. В День Победы 9 мая в культурном центре "Амфитеатр 960" курорта "Красная Поляна" для гостей и сотрудников курорта был организован показ кинофильма "В бой идут одни старики", отметила собеседница агентства. 9 мая сотрудники курорта приняли участие в возложении цветов на мемориале памяти погибшим воинам на перевале Аишхо и мемориале погибшим воинам из села Эсто-Садок, рассказала она.
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"Вместо того, чтобы разобраться с жалобами гостей Красной Поляны об отсутствии в отелях и на улицах курорта праздничной символики к 9 мая, мэрия Сочи решила пойти по классическому чиновничьему пути: все отрицать… Сами постояльцы также готовы дать все официальные пояснения. Уважаемый господин мэр Сочи. Замолчать эту ситуацию не удастся", - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил депутат, со вчерашнего вечера, после его сообщения в его телеграм-канале, "стали тиражироваться сообщения о том, как здорово власти Сочи отметили День Победы".
По словам Хинштейна, пресс-служба мэрии публично вступила с ним в полемику.
"Заявив, что "улицы Красной Поляны были украшены тематическими инсталляциями", а "на пересечении улиц Трудовой Славы и Турчинского весь день звучали песни военных лет". Вот только на присланных мне фото и видео - ничего подобного нет в помине и близко… И наконец, главное: почему пресс-служба никак не комментирует запрет на размещение в отелях символики к 9 мая, о которой постояльцам заявили со ссылкой на письменное распоряжение администрации "Курорт Красная Поляна"?" - задался вопросом Хинштейн.
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