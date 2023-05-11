Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
Польский министр юстиции Зебро сравнил канцлера Германии Шольца с Геббельсом
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.
Главу ведомства возмутил твит Шольца от 8 мая, где канцлер заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но демократический мир все еще необходимо защищать.
"Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца", — съязвил Зебро.
По его мнению, канцлер пытается переписать историю, снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.
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"Существует предел абсурда, лжи и заодно оскорбления реальных жертв Второй мировой войны. И предел был перейден. Можно задаться вопросом, канцлер Шольц идиот или мошенник, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать", — заключил Зебро.
Власти Польши неоднократно заявляли, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.