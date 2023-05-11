https://ria.ru/20230511/sholts-1871063609.html

Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом

Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом - РИА Новости, 11.05.2023

Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:07

2023-05-11T15:07

2023-05-11T15:20

в мире

германия

польша

олаф шольц

збигнев зебро

йозеф геббельс

европарламент

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.Главу ведомства возмутил твит Шольца от 8 мая, где канцлер заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но демократический мир все еще необходимо защищать. "Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца", — съязвил Зебро.По его мнению, канцлер пытается переписать историю, снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.Власти Польши неоднократно заявляли, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html

https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, польша, олаф шольц, збигнев зебро, йозеф геббельс, европарламент