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Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом - РИА Новости, 11.05.2023
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15:07 11.05.2023 (обновлено: 15:20 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sholts-1871063609.html
Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом - РИА Новости, 11.05.2023
Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:07
2023-05-11T15:20
в мире
германия
польша
олаф шольц
збигнев зебро
йозеф геббельс
европарламент
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.Главу ведомства возмутил твит Шольца от 8 мая, где канцлер заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но демократический мир все еще необходимо защищать. "Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца", — съязвил Зебро.По его мнению, канцлер пытается переписать историю, снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.Власти Польши неоднократно заявляли, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html
https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html
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в мире, германия, польша, олаф шольц, збигнев зебро, йозеф геббельс, европарламент
В мире, Германия, Польша, Олаф Шольц, Збигнев Зебро, Йозеф Геббельс, Европарламент
Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом

Польский министр юстиции Зебро сравнил канцлера Германии Шольца с Геббельсом

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.
Главу ведомства возмутил твит Шольца от 8 мая, где канцлер заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но демократический мир все еще необходимо защищать.
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"Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца", — съязвил Зебро.
По его мнению, канцлер пытается переписать историю, снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.
«
"Существует предел абсурда, лжи и заодно оскорбления реальных жертв Второй мировой войны. И предел был перейден. Можно задаться вопросом, канцлер Шольц идиот или мошенник, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать", — заключил Зебро.
Власти Польши неоднократно заявляли, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
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В миреГерманияПольшаОлаф ШольцЗбигнев ЗеброЙозеф ГеббельсЕвропарламент
 
 
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