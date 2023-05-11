https://ria.ru/20230511/sheremet-1871156915.html
Депутат Госдумы предложил ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
Депутат Госдумы предложил ответ в случае применения Украиной Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023
Депутат Госдумы предложил ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T21:22
2023-05-11T21:22
2023-05-11T21:22
специальная военная операция на украине
украина
михаил шеремет
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам Украины. Британия ранее проинформировала, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это потребует адекватного ответа. "В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно даже с применением тактического оружия, по западной границе Украины, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, пора "остудить горячие головы", которые вздумали посягнуть на границы России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, отметив, что страны НАТО "играют с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.
https://ria.ru/20230511/rakety-1871107331.html
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украина, михаил шеремет, нато, госдума рф, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, Великобритания, В мире
Депутат Госдумы предложил ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
Депутат Шеремет предложил ударить по западным границам Украины при применении Storm Shadow