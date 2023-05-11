https://ria.ru/20230511/servis-1871036655.html

Сервис проверки графика отключения воды заработал на сайте мэра Москвы

Сервис проверки графика отключения воды заработал на сайте мэра Москвы - РИА Новости, 11.05.2023

Сервис проверки графика отключения воды заработал на сайте мэра Москвы

Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:51

2023-05-11T13:51

2023-05-11T13:51

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Отключения горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону... Жителей предупреждаем заранее - соответствующая информация размещена на официальном портале мэра Москвы и ряде других городских сервисов. Обойтись без отключений горячей воды, к сожалению, невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо регулярно проводить плановые профилактические мероприятия", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на сегодняшний день срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.Уточняется, что график отключения горячей воды доступен в мобильных приложениях "Моя Москва" и на сайте Московской объединенной энергетической компании. Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы, единого диспетчерского центра или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.

https://ria.ru/20220507/moskva-1787349847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жкх, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы