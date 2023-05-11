Сервис проверки графика отключения воды заработал на сайте мэра Москвы
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Отключения горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону... Жителей предупреждаем заранее - соответствующая информация размещена на официальном портале мэра Москвы и ряде других городских сервисов. Обойтись без отключений горячей воды, к сожалению, невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо регулярно проводить плановые профилактические мероприятия", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что на сегодняшний день срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.
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"Сервис помогает горожанам заранее узнать, когда в их домах будет проводиться плановое отключение горячей воды, и учесть эту информацию для решения бытовых вопросов. Для этого достаточно ввести в поисковую строку адрес дома, на экране отобразится период отключения. За минувшие пять лет информационным сервисом воспользовались более 7,3 миллиона жителей, из них около миллиона - в прошлом году", - цитируют в сообщении заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Бориса Фролова.
Уточняется, что график отключения горячей воды доступен в мобильных приложениях "Моя Москва" и на сайте Московской объединенной энергетической компании. Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы, единого диспетчерского центра или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.