https://ria.ru/20230511/sdelka-1871106100.html

Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование

Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование - РИА Новости, 11.05.2023

Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование

Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:16

2023-05-11T17:16

2023-05-11T18:20

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стамбул

сергей вершинин

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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая. "Значит, она прекращает свое существование", - ответил Вершинин на вопрос РИА Новости о вариантах действий в случае, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов РФ по поставкам удобрений. Касаясь сроков продления сделки, Вершинин отметил, что на встрече звучали разные предложения. "Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20230511/sdelka-1870939414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, стамбул, сергей вершинин, в мире