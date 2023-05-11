https://ria.ru/20230511/sdelka-1871106100.html
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование - РИА Новости, 11.05.2023
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование
Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:16
2023-05-11T17:16
2023-05-11T18:20
россия
стамбул
сергей вершинин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602935820_258:465:3072:2048_1920x0_80_0_0_562dba5a6f62902be6f8b6d709cb6822.jpg
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая. "Значит, она прекращает свое существование", - ответил Вершинин на вопрос РИА Новости о вариантах действий в случае, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов РФ по поставкам удобрений. Касаясь сроков продления сделки, Вершинин отметил, что на встрече звучали разные предложения. "Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20230511/sdelka-1870939414.html
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602935820_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21d84b2da1563480825f8e513654b026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, сергей вершинин, в мире
Россия, Стамбул, Сергей Вершинин, В мире
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование
Замглавы МИД Вершинин допустил расторжение зерновой сделки 18 мая без гарантий для России
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле
в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.
Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
"Значит, она прекращает свое существование", - ответил Вершинин на вопрос РИА Новости о вариантах действий в случае, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов РФ по поставкам удобрений.
«
"Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке - она довольно волатильна", - заявил Вершинин российским журналистам.
Касаясь сроков продления сделки, Вершинин отметил, что на встрече звучали разные предложения.
"Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", - отметил дипломат.
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке