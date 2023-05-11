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Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование - РИА Новости, 11.05.2023
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17:16 11.05.2023 (обновлено: 18:20 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sdelka-1871106100.html
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование - РИА Новости, 11.05.2023
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование
Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:16
2023-05-11T18:20
россия
стамбул
сергей вершинин
в мире
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая. "Значит, она прекращает свое существование", - ответил Вершинин на вопрос РИА Новости о вариантах действий в случае, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов РФ по поставкам удобрений. Касаясь сроков продления сделки, Вершинин отметил, что на встрече звучали разные предложения. "Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20230511/sdelka-1870939414.html
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россия, стамбул, сергей вершинин, в мире
Россия, Стамбул, Сергей Вершинин, В мире
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование

Замглавы МИД Вершинин допустил расторжение зерновой сделки 18 мая без гарантий для России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.
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Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
Вчера, 08:49
"Значит, она прекращает свое существование", - ответил Вершинин на вопрос РИА Новости о вариантах действий в случае, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов РФ по поставкам удобрений.
«
"Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке - она довольно волатильна", - заявил Вершинин российским журналистам.
Касаясь сроков продления сделки, Вершинин отметил, что на встрече звучали разные предложения.
"Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", - отметил дипломат.
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