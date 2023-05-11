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Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2023
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08:49 11.05.2023 (обновлено: 08:51 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sdelka-1870939414.html
Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2023
Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
Решение по срокам продления зерновой сделки еще не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней - это ожидания Анкары, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:49
2023-05-11T08:51
экономика
россия
турция
зерновая сделка
украина
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Решение по срокам продления зерновой сделки еще не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней - это ожидания Анкары, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, заявил ранее Чавушоглу. Переговоры будут продолжены в четверг."Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по срокам продления сделки.По словам источника, надежды на консенсус по итогам переговоров в четверг остаются."Они (надежды) есть, но всё зависит от исхода переговоров. Есть понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира", - подчеркнул он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, россия, турция, зерновая сделка, украина
Экономика, Россия, Турция, Зерновая сделка, Украина
Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник

Заявление Чавушоглу о продление зерновой сделки на два месяца было ожиданием Анкары

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Решение по срокам продления зерновой сделки еще не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней - это ожидания Анкары, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, заявил ранее Чавушоглу. Переговоры будут продолжены в четверг.
"Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по срокам продления сделки.
По словам источника, надежды на консенсус по итогам переговоров в четверг остаются.
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"Они (надежды) есть, но всё зависит от исхода переговоров. Есть понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира", - подчеркнул он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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