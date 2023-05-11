https://ria.ru/20230511/sdelka-1870939414.html

Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник

Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2023

Решение о сроке продления зерновой сделки еще не принято, сообщил источник

Решение по срокам продления зерновой сделки еще не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней - это ожидания Анкары, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:49

2023-05-11T08:49

2023-05-11T08:51

экономика

россия

турция

зерновая сделка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_272:553:2930:2048_1920x0_80_0_0_0776969335abf9ddacafd19008404319.jpg

АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Решение по срокам продления зерновой сделки еще не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней - это ожидания Анкары, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, заявил ранее Чавушоглу. Переговоры будут продолжены в четверг."Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по срокам продления сделки.По словам источника, надежды на консенсус по итогам переговоров в четверг остаются."Они (надежды) есть, но всё зависит от исхода переговоров. Есть понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира", - подчеркнул он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, турция, зерновая сделка, украина