https://ria.ru/20230511/sbory-1870922044.html

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве на военные сборы - РИА Новости, 11.05.2023

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T01:16

2023-05-11T01:16

2023-05-11T01:16

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Военные сборы, согласно документу, будут проводиться в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ.Данным указом правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.Ежегодное мероприятиеСборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.Порядок выплаты зарплаты призванным на сборыВо время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части.

https://ria.ru/20230314/sbory-1857764325.html

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россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество