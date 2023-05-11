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Путин подписал указ о призыве на военные сборы - РИА Новости, 11.05.2023
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01:16 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/sbory-1870922044.html
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Путин подписал указ о призыве на военные сборы - РИА Новости, 11.05.2023
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:16
2023-05-11T01:16
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Военные сборы, согласно документу, будут проводиться в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ.Данным указом правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.Ежегодное мероприятиеСборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.Порядок выплаты зарплаты призванным на сборыВо время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части.
https://ria.ru/20230314/sbory-1857764325.html
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество
Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году

© Виталий ТимкивВоеннослужащий
Военнослужащий
© Виталий Тимкив
Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Военные сборы, согласно документу, будут проводиться в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ.
Данным указом правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Ежегодное мероприятие

Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.
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Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.

Порядок выплаты зарплаты призванным на сборы

Во время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.
Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части.
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Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбщество
 
 
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