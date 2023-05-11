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RT и издательство "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета" - РИА Новости, 11.05.2023
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Культура
 
16:54 11.05.2023 (обновлено: 17:58 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sbornik-1871098248.html
RT и издательство "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета"
RT и издательство "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета" - РИА Новости, 11.05.2023
RT и издательство "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета"
Телеканал RT совместно с издательством "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета", ее презентация состоится в Международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:54
2023-05-11T17:58
донбасс
россия
маргарита симоньян
семен пегов
александр пелевин (писатель)
эксмо
российский книжный союз
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Телеканал RT совместно с издательством "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета", ее презентация состоится в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" 16 мая, сообщает пресс-служба RT. Отмечается, что в книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихи 25 авторов, над которыми они работали восемь лет. Среди них Анна Ревякина, Семён Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым. В пресс-конференции примут участие поэты Игорь Караулов, Анна Ревякина, Дмитрий Артис, Мария Ватутина и руководитель благотворительного проекта RT "Дети войны" Юлия Мартовалиева, добавляется в сообщении. "О работе над книгой расскажут заместитель главного редактора RT Анна Белкина и директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова. Сборник "ПоэZия русского лета" доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах. Часть средств от продажи книги будет направлена в поддержку проекта "Дети войны". Презентации и творческие встречи с авторами пройдут в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона (18–21 мая, Дворцовая площадь), книжного фестиваля "Красная площадь" (2–6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа–3 сентября, Гостиный двор) и в книжных магазинах по всей стране", - поясняется в сообщении. Кроме того, в начале мая RT совместно с "Эксмо-АСТ" дали старт поэтическому марафону, приуроченному к выходу в печать книги "ПоэZия русского лета". В рамках марафона стихи, вошедшие в сборник, прочли поэты, актеры, телеведущие и общественные деятели, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, телеведущая Ольга Скабеева, актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Акция проходит в социальных сетях "Эксмо-АСТ" и RT.
https://ria.ru/20221005/vecher-1821838489.html
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донбасс, россия, маргарита симоньян, семен пегов, александр пелевин (писатель), эксмо, российский книжный союз, госдума рф, телеканал rt
Донбасс, Россия, Маргарита Симоньян, Семен Пегов, Александр Пелевин (писатель), Эксмо, Российский Книжный Союз, Госдума РФ, Телеканал RT, Культура
RT и издательство "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета"

RT совместно с издательством "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэтический вечер ZOV
Поэтический вечер ZOV - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поэтический вечер ZOV. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Телеканал RT совместно с издательством "Эксмо" выпустили сборник "ПоэZия русского лета", ее презентация состоится в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" 16 мая, сообщает пресс-служба RT.
«
"В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе… Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы", — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, слова которой приводятся в релизе.
Отмечается, что в книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихи 25 авторов, над которыми они работали восемь лет. Среди них Анна Ревякина, Семён Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.
В пресс-конференции примут участие поэты Игорь Караулов, Анна Ревякина, Дмитрий Артис, Мария Ватутина и руководитель благотворительного проекта RT "Дети войны" Юлия Мартовалиева, добавляется в сообщении.
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"О работе над книгой расскажут заместитель главного редактора RT Анна Белкина и директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова. Сборник "ПоэZия русского лета" доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах. Часть средств от продажи книги будет направлена в поддержку проекта "Дети войны". Презентации и творческие встречи с авторами пройдут в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона (18–21 мая, Дворцовая площадь), книжного фестиваля "Красная площадь" (2–6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа–3 сентября, Гостиный двор) и в книжных магазинах по всей стране", - поясняется в сообщении.
Кроме того, в начале мая RT совместно с "Эксмо-АСТ" дали старт поэтическому марафону, приуроченному к выходу в печать книги "ПоэZия русского лета". В рамках марафона стихи, вошедшие в сборник, прочли поэты, актеры, телеведущие и общественные деятели, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, телеведущая Ольга Скабеева, актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Акция проходит в социальных сетях "Эксмо-АСТ" и RT.
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КультураДонбассРоссияМаргарита СимоньянСемен ПеговАлександр Пелевин (писатель)ЭксмоРоссийский Книжный СоюзГосдума РФТелеканал RT
 
 
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