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Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
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21:36 11.05.2023 (обновлено: 21:42 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871157755.html
Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией
Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией
США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T21:36
2023-05-11T21:42
грузия
россия
сша
государственный департамент сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией, заявил официальный представитель госдепартамента Ведант Патель.В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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грузия, россия, сша, государственный департамент сша, владимир путин
Грузия, Россия, США, Государственный департамент США, Владимир Путин
Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией

Госдеп допустил введение санкций против Грузии за возобновление авиасообщения с Россией

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией, заявил официальный представитель госдепартамента Ведант Патель.
«
"Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля", - сказал Патель в ходе брифинга.
В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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