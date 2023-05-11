https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871157755.html

Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией

Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией - РИА Новости, 11.05.2023

Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией

США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T21:36

2023-05-11T21:36

2023-05-11T21:42

грузия

россия

сша

государственный департамент сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией, заявил официальный представитель госдепартамента Ведант Патель.В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

грузия

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, россия, сша, государственный департамент сша, владимир путин