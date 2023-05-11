https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871148915.html

Госдеп разъяснил вопрос по санкциям на транзакции с российскими продуктами

Госдеп разъяснил вопрос по санкциям на транзакции с российскими продуктами - РИА Новости, 11.05.2023

Госдеп разъяснил вопрос по санкциям на транзакции с российскими продуктами

Антироссийские санкции не действуют против транзакций, обслуживающих экспорт российского продовольствия и удобрений, заявил на брифинге санкционный координатор... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:21

2023-05-11T20:21

2023-05-11T20:21

экономика

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санкции в отношении россии

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Антироссийские санкции не действуют против транзакций, обслуживающих экспорт российского продовольствия и удобрений, заявил на брифинге санкционный координатор госдепартамента США Джим О'Брайен. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил, что утверждения западных стран об отсутствии санкций для российского сельхозэкспорта не соответствуют действительности. По его словам, РФ по-прежнему сталкивается с серьезными барьерами на пути с/х экспорта и экспорта удобрений, это касается транзакций, логистических, транспортных проблем, тарифов, страховки и перестраховки. "Мы регулярно говорим с американскими и иностранными банками, чтобы разъяснить нашу позицию. Мы не подвергаем санкциям российское продовольствие и удобрения, либо транзакции, связанные с продовольствием и удобрениями. Мы это четко обозначили, мы опубликовали лицензии и (заявили – ред.) в любых неформальных разговорах с банками", - сказал О'Брайен. По его словам, Британия также опубликовала генеральную лицензию (об исключениях из санкций – ред.), ЕС разъяснил, что участие в транзакциях и платежах за продовольствие и удобрения РФ приемлемо. "В более широком смысле мы предложили помощь любому покупателю из развивающегося мира, который заявит о сложностях в заключении контрактов для покупки российского продовольствия. Мы делали это в прямых консультациях как в ООН, так и в ходе поездок в Африку", - указал представитель госдепа. Он отметил, что Вашингтон получил "изначально два-три вопроса". "Но мы не слышали обеспокоенностей по поводу сложностей в осуществлении платежей России", - отметил он. О'Брайен также заявил, что Россия экспортирует продовольствие на довоенном или даже выше довоенных уровней. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html

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экономика, украина, государственный департамент сша, оон, сша, в мире, санкции в отношении россии