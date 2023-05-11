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Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро - РИА Новости, 11.05.2023
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13:58 11.05.2023 (обновлено: 14:08 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро - РИА Новости, 11.05.2023
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро
Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:58
2023-05-11T14:08
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
кристиан виганд
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", - сказал он.Представитель ЕК напомнил, что активы подсанкционных физлиц и организаций подлежат замораживанию, "но не прямой конфискации".
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель, кристиан виганд, еврокомиссия
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель, Кристиан Виганд, Еврокомиссия
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро

Сумма замороженных активов физлиц и компаний из России превысила 24 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро
Банкноты и монеты евро - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", - сказал он.
Представитель ЕК напомнил, что активы подсанкционных физлиц и организаций подлежат замораживанию, "но не прямой конфискации".
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов России
20 апреля, 10:39
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБрюссельКристиан ВигандЕврокомиссия
 
 
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