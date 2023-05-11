https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html

Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро

Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро - РИА Новости, 11.05.2023

Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро

Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:58

2023-05-11T13:58

2023-05-11T14:08

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

брюссель

кристиан виганд

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", - сказал он.Представитель ЕК напомнил, что активы подсанкционных физлиц и организаций подлежат замораживанию, "но не прямой конфискации".

https://ria.ru/20230420/aktivy-1866538663.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель, кристиан виганд, еврокомиссия