https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро - РИА Новости, 11.05.2023
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро
Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:58
2023-05-11T13:58
2023-05-11T14:08
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
кристиан виганд
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", - сказал он.Представитель ЕК напомнил, что активы подсанкционных физлиц и организаций подлежат замораживанию, "но не прямой конфискации".
https://ria.ru/20230420/aktivy-1866538663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель, кристиан виганд, еврокомиссия
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель, Кристиан Виганд, Еврокомиссия
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро
Сумма замороженных активов физлиц и компаний из России превысила 24 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Сумма замороженных активов физлиц и компаний РФ из санкционных списков ЕС на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", - сказал он.
Представитель ЕК напомнил, что активы подсанкционных физлиц и организаций подлежат замораживанию, "но не прямой конфискации".
ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов России