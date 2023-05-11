https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html

ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора

ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора - РИА Новости, 11.05.2023

ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора

ЕС призывает Грузию как претендента на членство в союзе следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:45

2023-05-11T13:45

2023-05-11T13:45

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грузия

брюссель

владимир путин

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. ЕС призывает Грузию как претендента на членство в союзе следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. "Мы, конечно, приняли к сведению решение российских властей снять запрет на авиаполеты с Грузией. В этом контексте мы хотели бы напомнить, что в связи с незаконной агрессией России против Украины ЕС и ряд международных партнеров ввели санкции против российского авиационного сектора. И мы не разрешаем полеты из, в и через Россию. ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций", - сказал он. Он также призвал Тбилиси "не допускать на свою территорию небезопасные российские самолеты".

https://ria.ru/20230510/aviasoobschenie-1870813237.html

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в мире, грузия, брюссель, владимир путин, евросоюз, россия