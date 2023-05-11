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ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора - РИА Новости, 11.05.2023
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13:45 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html
ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора
ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора - РИА Новости, 11.05.2023
ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора
ЕС призывает Грузию как претендента на членство в союзе следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:45
2023-05-11T13:45
в мире
грузия
брюссель
владимир путин
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. ЕС призывает Грузию как претендента на членство в союзе следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. "Мы, конечно, приняли к сведению решение российских властей снять запрет на авиаполеты с Грузией. В этом контексте мы хотели бы напомнить, что в связи с незаконной агрессией России против Украины ЕС и ряд международных партнеров ввели санкции против российского авиационного сектора. И мы не разрешаем полеты из, в и через Россию. ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций", - сказал он. Он также призвал Тбилиси "не допускать на свою территорию небезопасные российские самолеты".
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в мире, грузия, брюссель, владимир путин, евросоюз, россия
В мире, Грузия, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз, Россия
ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора

Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиационного сектора

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. ЕС призывает Грузию как претендента на членство в союзе следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.
В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
"Мы, конечно, приняли к сведению решение российских властей снять запрет на авиаполеты с Грузией. В этом контексте мы хотели бы напомнить, что в связи с незаконной агрессией России против Украины ЕС и ряд международных партнеров ввели санкции против российского авиационного сектора. И мы не разрешаем полеты из, в и через Россию. ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций", - сказал он.
Он также призвал Тбилиси "не допускать на свою территорию небезопасные российские самолеты".
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10 мая, 15:39
 
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