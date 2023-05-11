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Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций - РИА Новости, 11.05.2023
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03:14 11.05.2023 (обновлено: 14:55 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html
Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций
Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций - РИА Новости, 11.05.2023
Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций
Экономические санкции, которые были введены для сдерживания России, ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины, заявил американский инвестор,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:14
2023-05-11T14:55
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экономические санкции, которые были введены для сдерживания России, ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины, заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео, размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV."Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям", — считает журналист.В качестве подтверждения Моррис сослался на график роста ВВП России и Украины, согласно которому украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций.Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара в мире. По его словам, если в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах снизилась с 71 до 55 процентов, то за последний год она сократилась еще на восемь процентов.По словам Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230511/gruziya-1870919223.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций

Red Pilled TV: санкции вместо сдерживания России резко усилили отказ от доллара в мире

© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экономические санкции, которые были введены для сдерживания России, ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины, заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео, размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV.
"Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям", — считает журналист.
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В качестве подтверждения Моррис сослался на график роста ВВП России и Украины, согласно которому украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций.
Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара в мире. По его словам, если в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах снизилась с 71 до 55 процентов, то за последний год она сократилась еще на восемь процентов.
«
"Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия", — указал журналист.
По словам Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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