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Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси - РИА Новости, 11.05.2023
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16:16 11.05.2023 (обновлено: 16:26 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/samolet-1871086987.html
Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси
Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси - РИА Новости, 11.05.2023
Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси
Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:16
2023-05-11T16:26
происшествия
норильск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 мая – РИА Новости. Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 11 мая 2023 года в 16 часов 15 минут по местному времени (12.15 мск - ред.) воздушное судно Boeing - 737-800, следовавшее сообщением "Уфа-Норильск", совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет. На борту воздушного судна находились 73 пассажира, из них один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа. Ведомство проводит проверку.
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происшествия, норильск, следственный комитет россии (ск рф), россия, красноярский край
Происшествия, Норильск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Красноярский край
Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси

Самолет, летевший из Уфы, аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси

© Фото : Аэропорт "Норильск"Аэропорт Норильск
Аэропорт Норильск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Аэропорт "Норильск"
Аэропорт Норильск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 мая – РИА Новости. Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 11 мая 2023 года в 16 часов 15 минут по местному времени (12.15 мск - ред.) воздушное судно Boeing - 737-800, следовавшее сообщением "Уфа-Норильск", совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет. На борту воздушного судна находились 73 пассажира, из них один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа. Ведомство проводит проверку.
 
ПроисшествияНорильскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасноярский край
 
 
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