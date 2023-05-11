https://ria.ru/20230511/samolet-1871086987.html

Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси

Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси - РИА Новости, 11.05.2023

Самолет аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси

Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:16

2023-05-11T16:16

2023-05-11T16:26

происшествия

норильск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 мая – РИА Новости. Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 11 мая 2023 года в 16 часов 15 минут по местному времени (12.15 мск - ред.) воздушное судно Boeing - 737-800, следовавшее сообщением "Уфа-Норильск", совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет. На борту воздушного судна находились 73 пассажира, из них один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа. Ведомство проводит проверку.

норильск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, норильск, следственный комитет россии (ск рф), россия, красноярский край