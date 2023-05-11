https://ria.ru/20230511/sakhar-1870930425.html

Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар

Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар - РИА Новости, 11.05.2023

Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар

Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:00

2023-05-11T06:00

2023-05-11T06:00

экономика

россия

московская биржа

национальная товарная биржа

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА Новости директор АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров. Сейчас среди инструментов срочного рынка - расчетный фьючерс на сахар-сырец, торгуемый на международной бирже Intercontinental Exchange. Новый фьючерс, основанный на внутренних ценах РФ, также будет расчетным. Кроме того, рассматривается возможность запуска фьючерса на экспортную цену подсолнечного масла, добавил он: сейчас индекс на этот товар рассчитывается на основании внебиржевых сделок и применяется для определения экспортной пошлины. Среди других проектов - запуск товарных аукционов по молоку и молочным продуктам: по словам Захарова, подготовленную биржей концепцию сейчас изучают Национальный союз производителей молока и ряд крупных производителей. "Следующая точка интереса, но без конкретных дат - мясо птицы и свинина. Удобрениями мы тоже хотели бы заниматься, однако сейчас в отрасли сохраняется госрегулирование цен, а оно противопоказано для биржевых торгов", - сообщил директор НТБ.

https://ria.ru/20230412/sakhar-1864876633.html

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экономика, россия, московская биржа, национальная товарная биржа