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Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар - РИА Новости, 11.05.2023
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06:00 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/sakhar-1870930425.html
Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар
Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар - РИА Новости, 11.05.2023
Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар
Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:00
2023-05-11T06:00
экономика
россия
московская биржа
национальная товарная биржа
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА Новости директор АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров. Сейчас среди инструментов срочного рынка - расчетный фьючерс на сахар-сырец, торгуемый на международной бирже Intercontinental Exchange. Новый фьючерс, основанный на внутренних ценах РФ, также будет расчетным. Кроме того, рассматривается возможность запуска фьючерса на экспортную цену подсолнечного масла, добавил он: сейчас индекс на этот товар рассчитывается на основании внебиржевых сделок и применяется для определения экспортной пошлины. Среди других проектов - запуск товарных аукционов по молоку и молочным продуктам: по словам Захарова, подготовленную биржей концепцию сейчас изучают Национальный союз производителей молока и ряд крупных производителей. "Следующая точка интереса, но без конкретных дат - мясо птицы и свинина. Удобрениями мы тоже хотели бы заниматься, однако сейчас в отрасли сохраняется госрегулирование цен, а оно противопоказано для биржевых торгов", - сообщил директор НТБ.
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экономика, россия, московская биржа, национальная товарная биржа
Экономика, Россия, Московская биржа, Национальная товарная биржа
Мосбиржа работает над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар

Глава НТБ Захаров сообщил о работе над запуском фьючерса на внутренние цены на сахар

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА Новости директор АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров.
«
"Сейчас мы вместе с коллегами со срочного рынка Московской биржи прорабатываем фьючерс на сахар. Базовым активом видим внутреннюю цену: РФ сахар почти не экспортирует, поэтому цена на него зависит прежде всего от внутренних факторов. Сейчас рассматриваем как основу для расчета индекса внебиржевые сделки. Далее будем смотреть на возможность использовать для индекса и биржевой рынок: за прошлый год объем торгов сахаром на НТБ удвоился", - сообщил Захаров.
Сейчас среди инструментов срочного рынка - расчетный фьючерс на сахар-сырец, торгуемый на международной бирже Intercontinental Exchange. Новый фьючерс, основанный на внутренних ценах РФ, также будет расчетным.
Кроме того, рассматривается возможность запуска фьючерса на экспортную цену подсолнечного масла, добавил он: сейчас индекс на этот товар рассчитывается на основании внебиржевых сделок и применяется для определения экспортной пошлины.
Среди других проектов - запуск товарных аукционов по молоку и молочным продуктам: по словам Захарова, подготовленную биржей концепцию сейчас изучают Национальный союз производителей молока и ряд крупных производителей.
"Следующая точка интереса, но без конкретных дат - мясо птицы и свинина. Удобрениями мы тоже хотели бы заниматься, однако сейчас в отрасли сохраняется госрегулирование цен, а оно противопоказано для биржевых торгов", - сообщил директор НТБ.
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