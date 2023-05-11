https://ria.ru/20230511/rusofobiya-1871000595.html
Жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, заявил дипломат
Жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, заявил дипломат - РИА Новости, 11.05.2023
Жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, заявил дипломат
Физическому насилию и дискриминации в странах Евросоюза подвержены не только россияне, но и говорящие на русском языке граждане Украины и стран Прибалтики,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:28
2023-05-11T12:28
2023-05-11T12:52
украина
россия
прибалтика
алексей гончаренко
григорий лукьянцев
кирилл вышинский
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Физическому насилию и дискриминации в странах Евросоюза подвержены не только россияне, но и говорящие на русском языке граждане Украины и стран Прибалтики, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. "Физическое насилие очень часто проявляется необязательно в отношении, кстати говоря, именно российских граждан и соотечественников… оно проявляется, как это неудивительно, и в отношении граждан Украины, которые разговаривают на русском языке. Также мы отмечали и совершенно своеобразные такие случаи, когда жертвами насилия со стороны агрессивно настроенных перемещенных лиц из Украины, в основном из Западной Украины, становились в том числе граждане Прибалтики", - сказал Лукьянцев в четверг, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Он сообщил об инциденте, произошедшем в одном из прибалтийских городов: несколько украинцев избили пенсионера, после того как он сделал им замечание на русском языке, попросив не шуметь. При этом ранее выходцы из Украины не поняли его просьбу на латышском языке, сказал Лукьянцев. Он отметил, что дискриминация и ущемление прав российских граждан и соотечественников в Европе на бытовом уровне наблюдаются давно. "Это, действительно, годами накапливавшиеся проблемы. Как показывают заявления и действия наших западных "коллег", эти проблемы не возникли из ниоткуда", - заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России. В начале мая украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм". 14 марта на заседании СБ ООН исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
https://ria.ru/20230508/rusofobiya-1870533159.html
https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, прибалтика, алексей гончаренко, григорий лукьянцев, кирилл вышинский, евросоюз, верховная рада украины, оон, в мире
Украина, Россия, Прибалтика, Алексей Гончаренко, Григорий Лукьянцев, Кирилл Вышинский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, ООН, В мире
Жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, заявил дипломат
Дипломат: жертвами русофобии в ЕС становятся говорящие на русском украинцы и прибалты
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Физическому насилию и дискриминации в странах Евросоюза подвержены не только россияне, но и говорящие на русском языке граждане Украины и стран Прибалтики, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
"Физическое насилие очень часто проявляется необязательно в отношении, кстати говоря, именно российских граждан и соотечественников… оно проявляется, как это неудивительно, и в отношении граждан Украины, которые разговаривают на русском языке. Также мы отмечали и совершенно своеобразные такие случаи, когда жертвами насилия со стороны агрессивно настроенных перемещенных лиц из Украины, в основном из Западной Украины, становились в том числе граждане Прибалтики", - сказал Лукьянцев в четверг, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов
Он сообщил об инциденте, произошедшем в одном из прибалтийских городов: несколько украинцев избили пенсионера, после того как он сделал им замечание на русском языке, попросив не шуметь. При этом ранее выходцы из Украины не поняли его просьбу на латышском языке, сказал Лукьянцев.
«
"Совершенно очевидно, что жертвами этой русофобии, этой вакханалии, являются все те, кто используют русский язык, кто в той или иной мере ассоциируют себя с русским миром", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что дискриминация и ущемление прав российских граждан и соотечественников в Европе
на бытовом уровне наблюдаются давно. "Это, действительно, годами накапливавшиеся проблемы. Как показывают заявления и действия наших западных "коллег", эти проблемы не возникли из ниоткуда", - заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России.
В начале мая украинский парламентарий Алексей Гончаренко
сообщил, что Верховная рада
официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве
термин "рашизм". 14 марта на заседании СБ ООН
исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
привел это как один из примеров проявления русофобии.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин
. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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