https://ria.ru/20230511/rubl-1871098469.html
В ЦБ объяснили укрепление рубля
В ЦБ объяснили укрепление рубля - РИА Новости, 11.05.2023
В ЦБ объяснили укрепление рубля
Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:54
2023-05-11T16:54
2023-05-11T17:00
рубль
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума."То движение курса, которое уже произошло, оно внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года. Это влияние учтено в прогнозе. Прогноз (по инфляции на 2023 год - ред.) 4,5-6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров, учитывает то ослабление курса, которое уже произошло", - сказал Заботкин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230506/invalyuta-1870140154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия
Рубль, Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ объяснили укрепление рубля
ЦБ: нижняя точка экспортной выручки, видимо, пройдена, что объясняет укрепление рубля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума.
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"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету, то, о чем мы говорили в начале апреля, то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта. Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса", - ответил он на вопрос, чем можно объяснить нынешнее укрепление рубля.
"То движение курса, которое уже произошло, оно внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года. Это влияние учтено в прогнозе. Прогноз (по инфляции на 2023 год - ред.) 4,5-6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров, учитывает то ослабление курса, которое уже произошло", - сказал Заботкин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты