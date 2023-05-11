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В ЦБ объяснили укрепление рубля - РИА Новости, 11.05.2023
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16:54 11.05.2023 (обновлено: 17:00 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/rubl-1871098469.html
В ЦБ объяснили укрепление рубля
В ЦБ объяснили укрепление рубля - РИА Новости, 11.05.2023
В ЦБ объяснили укрепление рубля
Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:54
2023-05-11T17:00
рубль
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума."То движение курса, которое уже произошло, оно внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года. Это влияние учтено в прогнозе. Прогноз (по инфляции на 2023 год - ред.) 4,5-6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров, учитывает то ослабление курса, которое уже произошло", - сказал Заботкин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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рубль, экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия
Рубль, Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ объяснили укрепление рубля

ЦБ: нижняя точка экспортной выручки, видимо, пройдена, что объясняет укрепление рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума.
«
"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету, то, о чем мы говорили в начале апреля, то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта. Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса", - ответил он на вопрос, чем можно объяснить нынешнее укрепление рубля.
"То движение курса, которое уже произошло, оно внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года. Это влияние учтено в прогнозе. Прогноз (по инфляции на 2023 год - ред.) 4,5-6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров, учитывает то ослабление курса, которое уже произошло", - сказал Заботкин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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