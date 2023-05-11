https://ria.ru/20230511/rubl-1871098469.html

В ЦБ объяснили укрепление рубля

В ЦБ объяснили укрепление рубля - РИА Новости, 11.05.2023

В ЦБ объяснили укрепление рубля

Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:54

2023-05-11T16:54

2023-05-11T17:00

рубль

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума."То движение курса, которое уже произошло, оно внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года. Это влияние учтено в прогнозе. Прогноз (по инфляции на 2023 год - ред.) 4,5-6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров, учитывает то ослабление курса, которое уже произошло", - сказал Заботкин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230506/invalyuta-1870140154.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рубль, экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия