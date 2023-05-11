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Песков раскрыл, почему России невозможно "сдаться" Западу
Песков раскрыл, почему России невозможно "сдаться" Западу - РИА Новости, 11.05.2023
Песков раскрыл, почему России невозможно "сдаться" Западу
Ряд ошибок Запада вынудил Россию начать спецоперацию на Украине, и Россия - слишком большое и сильное государство, чтобы позволить с собой так обращаться и... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:19
2023-05-11T01:19
2023-05-11T01:19
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Ряд ошибок Запада вынудил Россию начать спецоперацию на Украине, и Россия - слишком большое и сильное государство, чтобы позволить с собой так обращаться и сдаваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Трудно сказать, каким будет будущее. Сейчас все события происходят так быстро, мы ограничены в возможностях делать прогнозы, идет ли речь о сфере экономики или политики. Это во-первых. Страны Запада сделали много плохого и много ошибок и этим вынудили Россию начать спецоперацию. Западные страны обманули нас после распада СССР, они же организовали шесть волн расширения НАТО. Это не только расширение НАТО, но и расширение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. "Эта система ошибок привела к тому, что (президент РФ Владимир) Путин решил начать операцию. Россия - слишком большое государство, чтобы с ним можно было так поступать и Россия - слишком сильная страна, чтобы сдаваться", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
https://ria.ru/20230511/svo-1870919462.html
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дмитрий песков, нато, россия, украина, ссср
Дмитрий Песков, НАТО, Россия, Украина, СССР
Песков раскрыл, почему России невозможно "сдаться" Западу
Песков: Россия является слишком большим и сильным государством, чтобы сдаваться