https://ria.ru/20230511/registratsiya-1870950750.html

В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак

В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак - РИА Новости, 11.05.2023

В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму, в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:06

2023-05-11T10:06

2023-05-11T11:11

москва

общество

светлана уханева

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму, в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. "Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом. Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья - в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек", - рассказала Уханёва. Собеседница агентства отметила, что больший процент образов молодых стандартный, но среди молодежи встречаются бракосочетания в кедах и джинсах. "В столичных загсах нередко проходят тематические свадьбы. Например, во дворцы бракосочетаний и на выездные площадки часто приезжают байкеры в своих тематических образах. Также за последние полгода были две пары, образы которых выполнены в стиле стимпанк - это направление в научной фантастике, вдохновленное паровыми машинами викторианской эпохи... Также недавно у нас во дворце была пара, которая выбрала образы персонажей вымышленной вселенной киберпанк 2077", - добавила она. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230425/svadba-1867483649.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, светлана уханева