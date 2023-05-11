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В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак - РИА Новости, 11.05.2023
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10:06 11.05.2023 (обновлено: 11:11 11.05.2023)
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В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак
В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак - РИА Новости, 11.05.2023
В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак
Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму, в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:06
2023-05-11T11:11
москва
общество
светлана уханева
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму, в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. "Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом. Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья - в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек", - рассказала Уханёва. Собеседница агентства отметила, что больший процент образов молодых стандартный, но среди молодежи встречаются бракосочетания в кедах и джинсах. "В столичных загсах нередко проходят тематические свадьбы. Например, во дворцы бракосочетаний и на выездные площадки часто приезжают байкеры в своих тематических образах. Также за последние полгода были две пары, образы которых выполнены в стиле стимпанк - это направление в научной фантастике, вдохновленное паровыми машинами викторианской эпохи... Также недавно у нас во дворце была пара, которая выбрала образы персонажей вымышленной вселенной киберпанк 2077", - добавила она. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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москва, общество, светлана уханева
Москва, Общество, Светлана Уханева
В ЗАГСе рассказали, как москвичи предпочитают регистрировать брак

ЗАГС: москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму

© Depositphotos.com / AZZВход в здание ЗАГСа
Вход в здание ЗАГСа - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Depositphotos.com / AZZ
Вход в здание ЗАГСа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму, в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.
"Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом. Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья - в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек", - рассказала Уханёва.
Собеседница агентства отметила, что больший процент образов молодых стандартный, но среди молодежи встречаются бракосочетания в кедах и джинсах.
"В столичных загсах нередко проходят тематические свадьбы. Например, во дворцы бракосочетаний и на выездные площадки часто приезжают байкеры в своих тематических образах. Также за последние полгода были две пары, образы которых выполнены в стиле стимпанк - это направление в научной фантастике, вдохновленное паровыми машинами викторианской эпохи... Также недавно у нас во дворце была пара, которая выбрала образы персонажей вымышленной вселенной киберпанк 2077", - добавила она.
Читайте полный текст интервью >>>
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