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В Эстонии начали тренировочные полеты американские истребители F-22 Raptor - РИА Новости, 11.05.2023
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01:52 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/raptor-1870923180.html
В Эстонии начали тренировочные полеты американские истребители F-22 Raptor
В Эстонии начали тренировочные полеты американские истребители F-22 Raptor - РИА Новости, 11.05.2023
В Эстонии начали тренировочные полеты американские истребители F-22 Raptor
Истребители ВВС США пятого поколения F-22 Raptor начали тренировочные полеты в Эстонии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:52
2023-05-11T01:52
в мире
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джордж кент
f-22
eurofighter typhoon
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Истребители ВВС США пятого поколения F-22 Raptor начали тренировочные полеты в Эстонии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. По словам посла США в Эстонии Джорджа Кента, американские истребители проводят совместные полеты с пилотами других стран. "В среду утром пилоты летали в Литву, где работали с португальскими и румынскими пилотами. В четверг они надеются поработать с британскими Eurofighter Typhoon, базирующимися в Эмари. Это не первый раз, когда F-22 находится в Эмари. В первый раз это было в 2015 году. И я предполагаю, что они будут возвращаться. Наши армии должны согласовать график и цели", - сказал ERR Джордж Кент. По данным американского посольства, с 2015 года США профинансировали создание инфраструктуры на авиабазе Эмари на сумму более 33 миллионов евро. Последний объект - топливохранилище емкостью в 2000 кубометров. Кроме того, построено общежитие, вмещающее 220 человек, и ангар для обслуживания самолетов. Как и предполагалось, эти проекты помогли увеличить пропускную способность авиабазы Эмари для проведения операций в поддержку региональной безопасности.
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в мире, сша, эстония, литва, джордж кент, f-22, eurofighter typhoon
В мире, США, Эстония, Литва, Джордж Кент, F-22, Eurofighter Typhoon
В Эстонии начали тренировочные полеты американские истребители F-22 Raptor

ERR: в Эстонии начали тренировочные полеты истребители ВВС США F-22 Raptor

© Flickr / US Air ForceИстребитель ВВС США F-22 Raptor
Истребитель ВВС США F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Flickr / US Air Force
Истребитель ВВС США F-22 Raptor. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Истребители ВВС США пятого поколения F-22 Raptor начали тренировочные полеты в Эстонии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу для учений. В сотрудничестве с разными странами практикуется оперативное реагирование на угрозы. На этой неделе три истребителя прибыли на авиабазу Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.
По словам посла США в Эстонии Джорджа Кента, американские истребители проводят совместные полеты с пилотами других стран.
"В среду утром пилоты летали в Литву, где работали с португальскими и румынскими пилотами. В четверг они надеются поработать с британскими Eurofighter Typhoon, базирующимися в Эмари. Это не первый раз, когда F-22 находится в Эмари. В первый раз это было в 2015 году. И я предполагаю, что они будут возвращаться. Наши армии должны согласовать график и цели", - сказал ERR Джордж Кент.
По данным американского посольства, с 2015 года США профинансировали создание инфраструктуры на авиабазе Эмари на сумму более 33 миллионов евро. Последний объект - топливохранилище емкостью в 2000 кубометров. Кроме того, построено общежитие, вмещающее 220 человек, и ангар для обслуживания самолетов. Как и предполагалось, эти проекты помогли увеличить пропускную способность авиабазы Эмари для проведения операций в поддержку региональной безопасности.
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