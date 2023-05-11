В Эстонии начали тренировочные полеты американские истребители F-22 Raptor
ERR: в Эстонии начали тренировочные полеты истребители ВВС США F-22 Raptor
Истребитель ВВС США F-22 Raptor. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Истребители ВВС США пятого поколения F-22 Raptor начали тренировочные полеты в Эстонии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу для учений. В сотрудничестве с разными странами практикуется оперативное реагирование на угрозы. На этой неделе три истребителя прибыли на авиабазу Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.
По словам посла США в Эстонии Джорджа Кента, американские истребители проводят совместные полеты с пилотами других стран.
"В среду утром пилоты летали в Литву, где работали с португальскими и румынскими пилотами. В четверг они надеются поработать с британскими Eurofighter Typhoon, базирующимися в Эмари. Это не первый раз, когда F-22 находится в Эмари. В первый раз это было в 2015 году. И я предполагаю, что они будут возвращаться. Наши армии должны согласовать график и цели", - сказал ERR Джордж Кент.
По данным американского посольства, с 2015 года США профинансировали создание инфраструктуры на авиабазе Эмари на сумму более 33 миллионов евро. Последний объект - топливохранилище емкостью в 2000 кубометров. Кроме того, построено общежитие, вмещающее 220 человек, и ангар для обслуживания самолетов. Как и предполагалось, эти проекты помогли увеличить пропускную способность авиабазы Эмари для проведения операций в поддержку региональной безопасности.