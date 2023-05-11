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Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 11.05.2023 (обновлено: 17:55 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/rakety-1871107331.html
Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow
Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023
Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow
Киев получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:20
2023-05-11T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время беседы с членами парламента.Уточняется, что трансляция велась на сайте кабмина.Ранее сегодня телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в России.В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам этих ракет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес
Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow

Министр обороны Уоллес: Британия удовлетворит потребности Украины в ракетах Storm Shadow

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время беседы с членами парламента.
Уточняется, что трансляция велась на сайте кабмина.
«

"Что мы скажем, так это то, что, по оценкам, числа Storm Shadow, которые мы планируем передать — и, господин заместитель спикера, я не назову точные цифры по оперативным причинам, — в настоящее время достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в этих возможностях", — сказал он.

Ранее сегодня телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в России.
В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам этих ракет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБен Уоллес
 
 
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