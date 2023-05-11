https://ria.ru/20230511/rakety-1871107331.html

Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow

Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023

Минобороны Британии пообещало, что Украине хватит ракет Storm Shadow

Киев получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:20

2023-05-11T17:20

2023-05-11T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время беседы с членами парламента.Уточняется, что трансляция велась на сайте кабмина.Ранее сегодня телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в России.В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам этих ракет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, великобритания, бен уоллес