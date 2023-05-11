https://ria.ru/20230511/rakety-1871073669.html

Уоллес: США поддержали решение передать Украине ракеты большой дальности

Уоллес: США поддержали решение передать Украине ракеты большой дальности - РИА Новости, 11.05.2023

Уоллес: США поддержали решение передать Украине ракеты большой дальности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вашингтон поддерживает решение Лондона передать Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:33

2023-05-11T15:33

2023-05-11T15:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей лавров

бен уоллес

нато

великобритания

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вашингтон поддерживает решение Лондона передать Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Ранее глава британского МО подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. "Что касается использования, или передачи, или дарения Storm Shadow, Соединенные Штаты выражают невероятную поддержку по поводу решения Великобритании поступить так", - заявил он, отвечая на вопросы парламентариев по Украине. Трансляция велась на сайте британского парламента. Ранее газета Politico написала со ссылкой на американских чиновников, что США не планируют следовать примеру Британии и передавать Украине ракеты большой дальности, но надеются, что планы Лондона позволят Вашингтону "выпутаться из ситуации" на фоне призывов дать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, россия, сергей лавров, бен уоллес, нато, великобритания, в мире