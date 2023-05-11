https://ria.ru/20230511/rakety-1871050469.html

В ГД заявили, что британские Storm Shadow не станут чудо-оружием для Киева

В ГД заявили, что британские Storm Shadow не станут чудо-оружием для Киева - РИА Новости, 11.05.2023

В ГД заявили, что британские Storm Shadow не станут чудо-оружием для Киева

Британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не станут для Украины чудо-оружием, у России есть чем ответить, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:37

2023-05-11T14:37

2023-05-11T14:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

севастополь

дмитрий белик

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не станут для Украины чудо-оружием, у России есть чем ответить, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в РФ, передает телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников. "Сегодня Британия предложила Украине удлинить меч. С этого же дня российская армия усиливает свой щит и, разумеется, готовит более дальнобойные возможности ответа. Сегодня мы показали всему миру, что против нас нет идеального оружия, в том числе и у Запада. Столкнувшись в реальном бою с западными видами вооружения, мы, без сомнения, находим и будем находить на них противодействие. Так что новые британские ракеты чудо-оружием не станут, как бы Украина на это не надеялась", - сказал Белик. По его мнению, в конфликте на Украине российская армия столкнулась с передовой военной мыслью Запада и его военно-техническими достижениями. "Что-то далось болезненно, но уроки мы учим, делаем выводы и куем наш меч победы не на теориях, а в реальных столкновениях. Я далек от мысли, что Украина сможет нанести массированный удар. Это дорогое оружие и предназначено только для точечных доставок", - добавил Белик.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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украина, россия, севастополь, дмитрий белик, госдума рф