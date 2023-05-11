https://ria.ru/20230511/raketa-1871096017.html

В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины

В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины - РИА Новости, 11.05.2023

В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины

Ракета, упавшая на территории Польши в декабре, могла прилететь с территории Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:43

2023-05-11T16:43

2023-05-11T17:31

в мире

быдгощ

польша

украина

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Ракета, упавшая на территории Польши в декабре, могла прилететь с территории Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой", — сказал он.Польские власти 27 апреля сообщили об обнаружении обломков "неопознанного воздушного объекта" в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща. Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух — земля" с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты — российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны России отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

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польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, быдгощ, польша, украина, мариуш блащак