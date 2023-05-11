Рейтинг@Mail.ru
В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 11.05.2023 (обновлено: 17:31 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/raketa-1871096017.html
В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины
В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины - РИА Новости, 11.05.2023
В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины
Ракета, упавшая на территории Польши в декабре, могла прилететь с территории Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:43
2023-05-11T17:31
в мире
быдгощ
польша
украина
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Ракета, упавшая на территории Польши в декабре, могла прилететь с территории Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой", — сказал он.Польские власти 27 апреля сообщили об обнаружении обломков "неопознанного воздушного объекта" в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща. Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух — земля" с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты — российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны России отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html
быдгощ
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, быдгощ, польша, украина, мариуш блащак
В мире, Быдгощ, Польша, Украина, Мариуш Блащак
В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины

Минобороны Польши: упавшая в районе Быдгоща ракета могла прилететь с территории Украины

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Ракета, упавшая на территории Польши в декабре, могла прилететь с территории Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой", — сказал он.
Польские власти 27 апреля сообщили об обнаружении обломков "неопознанного воздушного объекта" в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща. Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали.
Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух — земля" с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты — российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны России отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете
Вчера, 11:22
 
В миреБыдгощПольшаУкраинаМариуш Блащак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала