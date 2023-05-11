https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html

Военные эксперты назвали ракеты Storm Shadow серьезной угрозой для России

Военные эксперты назвали ракеты Storm Shadow серьезной угрозой для России - РИА Новости, 11.05.2023

Военные эксперты назвали ракеты Storm Shadow серьезной угрозой для России

Ракета Storm Shadow является серьезным и опасным оружием, которое Киев может применить против российских городов, несмотря на любые обещания Западу, заявили... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:33

2023-05-11T16:33

2023-05-11T16:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

константин сивков

игорь коротченко

оружие

в мире

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ракета Storm Shadow является серьезным и опасным оружием, которое Киев может применить против российских городов, несмотря на любые обещания Западу, заявили опрошенные РИА Новости военные эксперты. Британия заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия относится к этому крайне негативно. По его словам, "это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения". Известный военный аналитик Игорь Коротченко выразил мнение, что Киев не будет держать обещаний и может применить эти ракеты в том числе для нанесения ударов по российским городам. Собеседник агентства выразил мнение, что, если Киеву не будет нанесено решительное военное поражение, со временем украинские войска получат не только ракеты Storm Shadow, но и другие "дестабилизирующие" виды вооружений, включая современные боевые самолеты F-16 и другие образцы. В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков отметил, что опасность применения Украиной Storm Shadow заключается в том, что они могут запускаться в обход зоны ПВО России. При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ранее в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Storm Shadow не станут для Украины чудо-оружием и у России есть чем ответить: по его словам, российская армия "усиливает свой щит и, разумеется, готовит более дальнобойные возможности ответа". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, отметив, что страны НАТО "играют с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.

https://ria.ru/20230511/rakety-1871050469.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, константин сивков, игорь коротченко, оружие, в мире