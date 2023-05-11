https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете

Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете - РИА Новости, 11.05.2023

Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете

Польша засекретила часть информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:22

2023-05-11T11:22

2023-05-11T11:22

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быдгощ

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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша засекретила часть информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. "Я не могу ничего сказать по этому делу, так как значительная часть информации, касающейся этого происшествия, - это информация секретная", - сказал Яблоньский. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, быдгощ