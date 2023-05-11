Рейтинг@Mail.ru
Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html
Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете
Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете - РИА Новости, 11.05.2023
Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете
Польша засекретила часть информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:22
2023-05-11T11:22
в мире
польша
быдгощ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572421115_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d2aec787f94fa1a346db3c673206bf69.jpg
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша засекретила часть информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. "Я не могу ничего сказать по этому делу, так как значительная часть информации, касающейся этого происшествия, - это информация секретная", - сказал Яблоньский. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html
польша
быдгощ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572421115_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c6d76ea66c0d53d7db1b434f32a37ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, быдгощ
В мире, Польша, Быдгощ
Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете

Глава МИД Польши Яблоньский сообщил, что часть информации о найденной ракете засекречена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша засекретила часть информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
МИД выразил протест поверенному в делах Польши
10 мая, 19:23
"Я не могу ничего сказать по этому делу, так как значительная часть информации, касающейся этого происшествия, - это информация секретная", - сказал Яблоньский.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград
10 мая, 17:09
 
В миреПольшаБыдгощ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала