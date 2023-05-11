Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете
Глава МИД Польши Яблоньский сообщил, что часть информации о найденной ракете засекречена
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша засекретила часть информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
"Я не могу ничего сказать по этому делу, так как значительная часть информации, касающейся этого происшествия, - это информация секретная", - сказал Яблоньский.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.