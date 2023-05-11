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Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
14:03 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1871023162.html
Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения
Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения - РИА Новости, 11.05.2023
Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения
Южная Корея с 1 июня отменит все ковидные ограничения, сообщает Yonhap. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:03
2023-05-11T14:03
туризм
туризм
новости - туризм
южная корея
сеул
коронавирус covid-19
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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Южная Корея с 1 июня отменит все ковидные ограничения, сообщает Yonhap.В стране понизят категорию опасности коронавируса с "серьезной" до "тревожной". Для больных короновирусом с семи до пяти дней сократится обязательный период изоляции. Сохраняется обязанность носить маски, но только в больницах.Отменяется рекомендация о проведении пассажирами ПЦР-теста по прибытии в страну.Для въезда в Южную Корею россиянам достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA и зарегистрироваться для получения QR-кода. Туристам виза не нужна, как и тесты для въезда и по прибытии — с 1 октября 2022 года.Прямых рейсов нет, добраться до Сеула можно только с пересадками.
https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html
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туризм, новости - туризм, южная корея, сеул, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Южная Корея, Сеул, Коронавирус COVID-19
Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения

Власти Южной Кореи с 1 июня планируют отменить все ковидные ограничения

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Южная Корея с 1 июня отменит все ковидные ограничения, сообщает Yonhap.
В стране понизят категорию опасности коронавируса с "серьезной" до "тревожной". Для больных короновирусом с семи до пяти дней сократится обязательный период изоляции. Сохраняется обязанность носить маски, но только в больницах.
Отменяется рекомендация о проведении пассажирами ПЦР-теста по прибытии в страну.

Для въезда в Южную Корею россиянам достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA и зарегистрироваться для получения QR-кода. Туристам виза не нужна, как и тесты для въезда и по прибытии — с 1 октября 2022 года.
Прямых рейсов нет, добраться до Сеула можно только с пересадками.
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