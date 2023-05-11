Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения
Власти Южной Кореи с 1 июня планируют отменить все ковидные ограничения
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Южная Корея с 1 июня отменит все ковидные ограничения, сообщает Yonhap.
В стране понизят категорию опасности коронавируса с "серьезной" до "тревожной". Для больных короновирусом с семи до пяти дней сократится обязательный период изоляции. Сохраняется обязанность носить маски, но только в больницах.
Отменяется рекомендация о проведении пассажирами ПЦР-теста по прибытии в страну.
Для въезда в Южную Корею россиянам достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA и зарегистрироваться для получения QR-кода. Туристам виза не нужна, как и тесты для въезда и по прибытии — с 1 октября 2022 года.
Для въезда в Южную Корею россиянам достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA и зарегистрироваться для получения QR-кода. Туристам виза не нужна, как и тесты для въезда и по прибытии — с 1 октября 2022 года.
Прямых рейсов нет, добраться до Сеула можно только с пересадками.