https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1871023162.html

Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения

Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения - РИА Новости, 11.05.2023

Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения

Южная Корея с 1 июня отменит все ковидные ограничения, сообщает Yonhap. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:03

2023-05-11T14:03

2023-05-11T14:03

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южная корея

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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Южная Корея с 1 июня отменит все ковидные ограничения, сообщает Yonhap.В стране понизят категорию опасности коронавируса с "серьезной" до "тревожной". Для больных короновирусом с семи до пяти дней сократится обязательный период изоляции. Сохраняется обязанность носить маски, но только в больницах.Отменяется рекомендация о проведении пассажирами ПЦР-теста по прибытии в страну.Для въезда в Южную Корею россиянам достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA и зарегистрироваться для получения QR-кода. Туристам виза не нужна, как и тесты для въезда и по прибытии — с 1 октября 2022 года.Прямых рейсов нет, добраться до Сеула можно только с пересадками.

https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html

южная корея

сеул

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, южная корея, сеул, коронавирус covid-19