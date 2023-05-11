https://ria.ru/20230511/proschanie-1870995769.html
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина
В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:14
2023-05-11T12:14
2023-05-11T12:19
нижний новгород
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде прошло прощание с соратником Захара Прилепина, сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром "Злым" Шубиным", - отметили в пресс-службе. Шубин будет похоронен в зоне спецоперации 12 мая. В пресс-службе Прилепина уточнили, что церемония пройдет "со всеми воинскими почестями" Ранее в пресс-службе Прилепина сообщили РИА Новости, что Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230510/nagrada-1870847935.html
https://ria.ru/20230510/prilepin-1870836166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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нижний новгород, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Нижний Новгород, Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина Александром Шубиным