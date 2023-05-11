https://ria.ru/20230511/proschanie-1870995769.html

В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина

В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023

В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина

В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:14

2023-05-11T12:14

2023-05-11T12:19

нижний новгород

нижегородская область

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде прошло прощание с соратником Захара Прилепина, сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром "Злым" Шубиным", - отметили в пресс-службе. Шубин будет похоронен в зоне спецоперации 12 мая. В пресс-службе Прилепина уточнили, что церемония пройдет "со всеми воинскими почестями" Ранее в пресс-службе Прилепина сообщили РИА Новости, что Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230510/nagrada-1870847935.html

https://ria.ru/20230510/prilepin-1870836166.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижний новгород, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина