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В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023
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12:14 11.05.2023 (обновлено: 12:19 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/proschanie-1870995769.html
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина
В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:14
2023-05-11T12:19
нижний новгород
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде прошло прощание с соратником Захара Прилепина, сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром "Злым" Шубиным", - отметили в пресс-службе. Шубин будет похоронен в зоне спецоперации 12 мая. В пресс-службе Прилепина уточнили, что церемония пройдет "со всеми воинскими почестями" Ранее в пресс-службе Прилепина сообщили РИА Новости, что Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230510/nagrada-1870847935.html
https://ria.ru/20230510/prilepin-1870836166.html
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нижний новгород, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Нижний Новгород, Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина

В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина Александром Шубиным

© Пресс-служба Захара ПрилепинаЦеремония прощания с Александром Шубиным. Кадр видео
Церемония прощания с Александром Шубиным. Кадр видео
© Пресс-служба Захара Прилепина
Церемония прощания с Александром Шубиным. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Нижнем Новгороде прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, сообщили в пресс-службе Прилепина.
"Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде прошло прощание с соратником Захара Прилепина, сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром "Злым" Шубиным", - отметили в пресс-службе.
Шубин будет похоронен в зоне спецоперации 12 мая. В пресс-службе Прилепина уточнили, что церемония пройдет "со всеми воинскими почестями"
Ранее в пресс-службе Прилепина сообщили РИА Новости, что Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества.
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Погибший соратник Прилепина представлен к награде
10 мая, 17:15
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии
10 мая, 16:41
 
Нижний НовгородНижегородская областьЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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