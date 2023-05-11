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В ЛДПР предложили создать министерство пропаганды - РИА Новости, 11.05.2023
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08:24 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/propaganda-1870937691.html
В ЛДПР предложили создать министерство пропаганды
В ЛДПР предложили создать министерство пропаганды - РИА Новости, 11.05.2023
В ЛДПР предложили создать министерство пропаганды
Глава комитета ГД по соцполитике и член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов заявил РИА Новости о необходимости создания в России министерства пропаганды, он... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:24
2023-05-11T08:24
россия
курганская область
ярослав нилов
вадим шумков
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике и член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов заявил РИА Новости о необходимости создания в России министерства пропаганды, он привел в пример ситуацию с обсуждением в СМИ якобы поджигателей лесов, что, по его мнению, провоцирует к такому поведению людей с неустойчивой психикой. Глава Курганской области Вадим Шумков в среду сообщил о том, что в соцсетях "разгоняются различные ролики про намеренные поджоги", "идет устная информация о том, что кто-то видел автомобили предполагаемых поджигателей или кто-то получал смс-сообщения с угрозами поджогов". Фактов умышленных поджогов, которые стали бы причиной крупных пожаров в Курганской области, не зафиксировано, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону. "Все слухи о поджигателях леса в Курганской области лишь провоцируют появление этих самых поджигателей. Это, как правило, люди с неустойчивой психикой, которые жаждут внимания. Они видят по телевизору: все говорят о каких-то поджигателях, сами берут спички и идут за своим часом славы... Так что все обсуждения поджигателей должны быть прекращены в СМИ. Результаты расследования будут объявлены, когда все потушат и восстановят", - сообщил Нилов. По его мнению, сложившаяся ситуация – "очередное доказательство того, что в России нужно создать министерство пропаганды". "Его задача - не обманывать граждан, как многие поторопятся подумать, а в том, чтобы регулировать поступление информации в публичное пространство и противостоять тем информационным волнам, которые наносят ущерб", - отметил он.
https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html
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россия, курганская область, ярослав нилов, вадим шумков, госдума рф, лдпр, общество
Россия, Курганская область, Ярослав Нилов, Вадим Шумков, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В ЛДПР предложили создать министерство пропаганды

В ЛДПР предложили создать министерство пропаганды, объясняя это борьбой со слухами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике и член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов заявил РИА Новости о необходимости создания в России министерства пропаганды, он привел в пример ситуацию с обсуждением в СМИ якобы поджигателей лесов, что, по его мнению, провоцирует к такому поведению людей с неустойчивой психикой.
Глава Курганской области Вадим Шумков в среду сообщил о том, что в соцсетях "разгоняются различные ролики про намеренные поджоги", "идет устная информация о том, что кто-то видел автомобили предполагаемых поджигателей или кто-то получал смс-сообщения с угрозами поджогов". Фактов умышленных поджогов, которые стали бы причиной крупных пожаров в Курганской области, не зафиксировано, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону.
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"Все слухи о поджигателях леса в Курганской области лишь провоцируют появление этих самых поджигателей. Это, как правило, люди с неустойчивой психикой, которые жаждут внимания. Они видят по телевизору: все говорят о каких-то поджигателях, сами берут спички и идут за своим часом славы... Так что все обсуждения поджигателей должны быть прекращены в СМИ. Результаты расследования будут объявлены, когда все потушат и восстановят", - сообщил Нилов.
По его мнению, сложившаяся ситуация – "очередное доказательство того, что в России нужно создать министерство пропаганды".
"Его задача - не обманывать граждан, как многие поторопятся подумать, а в том, чтобы регулировать поступление информации в публичное пространство и противостоять тем информационным волнам, которые наносят ущерб", - отметил он.
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РоссияКурганская областьЯрослав НиловВадим ШумковГосдума РФЛДПРОбщество
 
 
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