https://ria.ru/20230511/prilepin-1871063407.html

В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы

В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023

В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы

В Подмосковье при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина обнаружили тайник с боеприпасами и минами, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:07

2023-05-11T15:07

2023-05-11T16:00

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

нижегородская область

захар прилепин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870222746_217:367:2803:1822_1920x0_80_0_0_23bbc32deb962f1948f4c700f096929c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В Подмосковье при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина обнаружили тайник с боеприпасами и минами, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на ПМЮФ.Машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html

московская область (подмосковье)

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), происшествия, россия, нижегородская область, захар прилепин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина