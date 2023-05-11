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В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023
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15:07 11.05.2023 (обновлено: 16:00 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/prilepin-1871063407.html
В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы
В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023
В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы
В Подмосковье при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина обнаружили тайник с боеприпасами и минами, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:07
2023-05-11T16:00
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
нижегородская область
захар прилепин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В Подмосковье при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина обнаружили тайник с боеприпасами и минами, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на ПМЮФ.Машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, нижегородская область, захар прилепин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина нашли боеприпасы

Бастрыкин назвал подрыв автомобиля Прилепина операцией украинских спецслужб

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В Подмосковье при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина обнаружили тайник с боеприпасами и минами, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на ПМЮФ.
«

"Это (покушение на Прилепина. — Прим. ред.) действительно спецоперация украинских спецслужб, подготовка была очень мощная, сильная", — уточнил он.

Машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияНижегородская областьЗахар ПрилепинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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