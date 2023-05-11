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Мурашко рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023
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13:00 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/prilepin-1871018310.html
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина
Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:00
2023-05-11T13:00
происшествия
здоровье - общество
россия
захар прилепин
михаил мурашко
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию", - сказал Мурашко журналистам. По его словам, выписывать пока Прилепина не планируют. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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происшествия, здоровье - общество, россия, захар прилепин, михаил мурашко, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Захар Прилепин, Михаил Мурашко, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина

Мурашко заявил, что состояние Прилепина нормальное, но выписка пока не планируется

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию", - сказал Мурашко журналистам. По его словам, выписывать пока Прилепина не планируют.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияЗахар ПрилепинМихаил МурашкоПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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