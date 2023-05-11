https://ria.ru/20230511/prilepin-1871018310.html
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина
Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:00
2023-05-11T13:00
2023-05-11T13:00
происшествия
здоровье - общество
россия
захар прилепин
михаил мурашко
подрыв автомобиля захара прилепина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_0:105:2821:1692_1920x0_80_0_0_b373acb1129f85bc00b39e2640014af4.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию", - сказал Мурашко журналистам. По его словам, выписывать пока Прилепина не планируют. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_291:0:2821:1898_1920x0_80_0_0_2995b414aab66767ebc8245d35abb41f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, захар прилепин, михаил мурашко, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Захар Прилепин, Михаил Мурашко, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина
Мурашко заявил, что состояние Прилепина нормальное, но выписка пока не планируется