https://ria.ru/20230511/prilepin-1871018310.html

Мурашко рассказал о состоянии Прилепина

Мурашко рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 11.05.2023

Мурашко рассказал о состоянии Прилепина

Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:00

2023-05-11T13:00

2023-05-11T13:00

происшествия

здоровье - общество

россия

захар прилепин

михаил мурашко

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_0:105:2821:1692_1920x0_80_0_0_b373acb1129f85bc00b39e2640014af4.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лечение сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина продолжается, состояние нормальное, выписка пока не планируется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию", - сказал Мурашко журналистам. По его словам, выписывать пока Прилепина не планируют. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, захар прилепин, михаил мурашко, подрыв автомобиля захара прилепина