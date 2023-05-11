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Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2023
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Религия
 
19:55 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/prigovor-1871144706.html
Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы
Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2023
Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы
Суд признал виновными в разжигании религиозной розни бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:55
2023-05-11T19:55
религия
украина
кировоградская область
служба безопасности украины
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд признал виновными в разжигании религиозной розни бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка, их осудили на три года лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба Ленинского районного суда города Кировограда. Отмечается, что суд назначил им по три года лишения свободы, с испытательным сроком два года с запертом занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины в течение года. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении обысков у руководства Кировоградской и Александровской епархий УПЦ в Кировоградской области. По информации СБУ, в ходе обысков была обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Губеня) с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также книга бывшего секретаря Одесской епархии УПЦ Андрея Новикова, который в 2014 году переехал в Россию. В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
https://ria.ru/20230510/delo-1870871196.html
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украина, кировоградская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Кировоградская область, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы

Бывшего митрополита Кировоградской епархии канонической УПЦ осудили на три года тюрьмы

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд признал виновными в разжигании религиозной розни бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка, их осудили на три года лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба Ленинского районного суда города Кировограда.
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"Сегодня, 11 мая, Ленинский районный суд признал экс-руководителя Кировоградской епархии – бывшего митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка виновными в разжигании религиозной розни", - приводит украинское издание Сbn текст сообщения суда.
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов
10 мая, 19:18
Отмечается, что суд назначил им по три года лишения свободы, с испытательным сроком два года с запертом занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины в течение года.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении обысков у руководства Кировоградской и Александровской епархий УПЦ в Кировоградской области. По информации СБУ, в ходе обысков была обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Губеня) с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также книга бывшего секретаря Одесской епархии УПЦ Андрея Новикова, который в 2014 году переехал в Россию.
В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Крест монастырского комплекса Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
"Граждан заманивают в капкан". Киев решил пойти по другому пути
10 мая, 08:00
 
РелигияУкраинаКировоградская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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