Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы
Бывшего митрополита Кировоградской епархии канонической УПЦ осудили на три года тюрьмы
Ситуация на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд признал виновными в разжигании религиозной розни бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка, их осудили на три года лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба Ленинского районного суда города Кировограда.
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"Сегодня, 11 мая, Ленинский районный суд признал экс-руководителя Кировоградской епархии – бывшего митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка виновными в разжигании религиозной розни", - приводит украинское издание Сbn текст сообщения суда.
Отмечается, что суд назначил им по три года лишения свободы, с испытательным сроком два года с запертом занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины в течение года.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении обысков у руководства Кировоградской и Александровской епархий УПЦ в Кировоградской области. По информации СБУ, в ходе обысков была обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Губеня) с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также книга бывшего секретаря Одесской епархии УПЦ Андрея Новикова, который в 2014 году переехал в Россию.
В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.