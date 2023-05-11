https://ria.ru/20230511/prigovor-1871144706.html

Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы

Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2023

Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы

Суд признал виновными в разжигании религиозной розни бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:55

2023-05-11T19:55

2023-05-11T19:55

религия

украина

кировоградская область

служба безопасности украины

украинская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд признал виновными в разжигании религиозной розни бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка, их осудили на три года лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба Ленинского районного суда города Кировограда. Отмечается, что суд назначил им по три года лишения свободы, с испытательным сроком два года с запертом занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины в течение года. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении обысков у руководства Кировоградской и Александровской епархий УПЦ в Кировоградской области. По информации СБУ, в ходе обысков была обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Губеня) с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также книга бывшего секретаря Одесской епархии УПЦ Андрея Новикова, который в 2014 году переехал в Россию. В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

https://ria.ru/20230510/delo-1870871196.html

https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, кировоградская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц