Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области установили День народного подвига - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
15:11 11.05.2023 (обновлено: 15:17 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/prazdnik-1871065152.html
В Челябинской области установили День народного подвига
В Челябинской области установили День народного подвига - РИА Новости, 11.05.2023
В Челябинской области установили День народного подвига
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны будут отмечать в Челябинской области... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:11
2023-05-11T15:17
челябинская область
общество
челябинская область
челябинск
алексей текслер
игорь михайлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_540c36e859395592863c26ac4acb9b0b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны будут отмечать в Челябинской области ежегодно 11 марта, соответствующий закон, инициированный главой региона Алексеем Текслером, приняли депутаты в четверг, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, законопроект об учреждении новой памятной даты Челябинской области разработан в этом году. Глава региона Алексей Текслер отмечал, что это даст области возможность официально отмечать праздник. "Будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы. Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области. Все работали для фронта, для Победы, поэтому это важно", – пояснял он. "По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе установили новую памятную дату… Ежегодно 11 марта в регионе будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон приняли 11 мая депутаты регионального парламента", - говорится в сообщении. Закон принят в целях патриотического воспитания граждан, развития любви к малой Родине, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, повышения уровня информированности населения об истории области, формировании уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений, уточняется в сообщении. Памятная дата необходима Челябинской области для продолжения работы по сохранению исторической памяти и преемственности поколений, добавляется в сообщении. По словам председателя заксобрания региона Александра Лазарева, создание 63-й танковой бригады, входившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса, – это одна из самых значимых страниц в истории Челябинской области в военное время. "Это был настоящий народный подвиг: все необходимое, от обмундирования до танков, было приобретено на личные сбережения южноуральцев и сделано трудящимися сверх плана, на пределе человеческих сил и возможностей. Мы должны знать и гордиться своей историей. Сегодня это приобретает особую значимость. По инициативе главы региона Алексея Леонидовича Текслера в Законодательное Собрание внесен проект закона об учреждении 11 марта памятной даты Челябинской области – Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Депутаты единогласно поддержали законопроект", - цитирует пресс-служба областного парламента слова Лазарева. Председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов пояснил, в этом году отмечается 80 лет со дня создания в Челябинске добровольческого танкового корпуса, когда за средства жителей был сформирован огромный военный коллектив, который отправился тогда на фронт. "Легендарная дивизия "черных ножей" – от одного названия враг уже начинал бояться… Каждое доброе дело, укрепляющее наше государство, страну, помогающее защитникам отечества и его созидателям, – это дело нужное и важное, и оно касается всех нас", – сказал он журналистам. В 2023 году исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошел до Берлина и Праги. Сформирован корпус был по инициативе трудовых коллективов трех областей Урала – Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) в дни победоносного завершения Сталинградской битвы. В Свердловской области и Пермском крае День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса утвержден официально и отмечается ежегодно 11 марта.
https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html
https://ria.ru/20230322/integratsiya-1859819657.html
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_143:0:2359:1662_1920x0_80_0_0_12412b4790650896ebbc84c483376489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, челябинская область, челябинск, алексей текслер, игорь михайлов
Челябинская область, Общество, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Игорь Михайлов
В Челябинской области установили День народного подвига

В Челябинской области 11 марта ежегодно будут отмечать День народного подвига

© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны будут отмечать в Челябинской области ежегодно 11 марта, соответствующий закон, инициированный главой региона Алексеем Текслером, приняли депутаты в четверг, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, законопроект об учреждении новой памятной даты Челябинской области разработан в этом году. Глава региона Алексей Текслер отмечал, что это даст области возможность официально отмечать праздник. "Будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы. Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области. Все работали для фронта, для Победы, поэтому это важно", – пояснял он.
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Челябинская область готова провести всероссийский форум допобразования
22 марта, 18:19
"По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе установили новую памятную дату… Ежегодно 11 марта в регионе будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон приняли 11 мая депутаты регионального парламента", - говорится в сообщении.
Закон принят в целях патриотического воспитания граждан, развития любви к малой Родине, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, повышения уровня информированности населения об истории области, формировании уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений, уточняется в сообщении.
Памятная дата необходима Челябинской области для продолжения работы по сохранению исторической памяти и преемственности поколений, добавляется в сообщении.
По словам председателя заксобрания региона Александра Лазарева, создание 63-й танковой бригады, входившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса, – это одна из самых значимых страниц в истории Челябинской области в военное время. "Это был настоящий народный подвиг: все необходимое, от обмундирования до танков, было приобретено на личные сбережения южноуральцев и сделано трудящимися сверх плана, на пределе человеческих сил и возможностей. Мы должны знать и гордиться своей историей. Сегодня это приобретает особую значимость. По инициативе главы региона Алексея Леонидовича Текслера в Законодательное Собрание внесен проект закона об учреждении 11 марта памятной даты Челябинской области – Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Депутаты единогласно поддержали законопроект", - цитирует пресс-служба областного парламента слова Лазарева.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Текслер: помощь челябинцев Донбассу помогает интеграции новых регионов
22 марта, 16:28
Председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов пояснил, в этом году отмечается 80 лет со дня создания в Челябинске добровольческого танкового корпуса, когда за средства жителей был сформирован огромный военный коллектив, который отправился тогда на фронт. "Легендарная дивизия "черных ножей" – от одного названия враг уже начинал бояться… Каждое доброе дело, укрепляющее наше государство, страну, помогающее защитникам отечества и его созидателям, – это дело нужное и важное, и оно касается всех нас", – сказал он журналистам.
В 2023 году исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошел до Берлина и Праги. Сформирован корпус был по инициативе трудовых коллективов трех областей Урала – Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) в дни победоносного завершения Сталинградской битвы. В Свердловской области и Пермском крае День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса утвержден официально и отмечается ежегодно 11 марта.

Другие новости региона читайте здесь>>

Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Участники СВО смогут получить помощь в Центре реабилитации Челябинска
16 марта, 12:01
 
Челябинская областьОбществоЧелябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерИгорь Михайлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала