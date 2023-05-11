В Челябинской области установили День народного подвига
В Челябинской области 11 марта ежегодно будут отмечать День народного подвига
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны будут отмечать в Челябинской области ежегодно 11 марта, соответствующий закон, инициированный главой региона Алексеем Текслером, приняли депутаты в четверг, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, законопроект об учреждении новой памятной даты Челябинской области разработан в этом году. Глава региона Алексей Текслер отмечал, что это даст области возможность официально отмечать праздник. "Будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы. Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области. Все работали для фронта, для Победы, поэтому это важно", – пояснял он.
"По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе установили новую памятную дату… Ежегодно 11 марта в регионе будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон приняли 11 мая депутаты регионального парламента", - говорится в сообщении.
Закон принят в целях патриотического воспитания граждан, развития любви к малой Родине, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, повышения уровня информированности населения об истории области, формировании уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений, уточняется в сообщении.
Памятная дата необходима Челябинской области для продолжения работы по сохранению исторической памяти и преемственности поколений, добавляется в сообщении.
По словам председателя заксобрания региона Александра Лазарева, создание 63-й танковой бригады, входившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса, – это одна из самых значимых страниц в истории Челябинской области в военное время. "Это был настоящий народный подвиг: все необходимое, от обмундирования до танков, было приобретено на личные сбережения южноуральцев и сделано трудящимися сверх плана, на пределе человеческих сил и возможностей. Мы должны знать и гордиться своей историей. Сегодня это приобретает особую значимость. По инициативе главы региона Алексея Леонидовича Текслера в Законодательное Собрание внесен проект закона об учреждении 11 марта памятной даты Челябинской области – Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Депутаты единогласно поддержали законопроект", - цитирует пресс-служба областного парламента слова Лазарева.
Председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов пояснил, в этом году отмечается 80 лет со дня создания в Челябинске добровольческого танкового корпуса, когда за средства жителей был сформирован огромный военный коллектив, который отправился тогда на фронт. "Легендарная дивизия "черных ножей" – от одного названия враг уже начинал бояться… Каждое доброе дело, укрепляющее наше государство, страну, помогающее защитникам отечества и его созидателям, – это дело нужное и важное, и оно касается всех нас", – сказал он журналистам.
В 2023 году исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошел до Берлина и Праги. Сформирован корпус был по инициативе трудовых коллективов трех областей Урала – Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) в дни победоносного завершения Сталинградской битвы. В Свердловской области и Пермском крае День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса утвержден официально и отмечается ежегодно 11 марта.
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