https://ria.ru/20230511/pozhary-1871024627.html

Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью

Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью - РИА Новости, 11.05.2023

Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:16

2023-05-11T13:16

2023-05-11T15:45

пожары

природные пожары в россии

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной политики региона. "Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах", – приводятся в релизе слова Куйвашева. Также глава региона отметил, что больше половины пожаров уже локализованы, и поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с ними. По информации регионального главка МЧС, на утро четверга на территории Свердловской области действуют 59 природных пожаров, ликвидировано 16 пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия