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Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью - РИА Новости, 11.05.2023
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:16
2023-05-11T13:16
2023-05-11T15:45
пожары
природные пожары в россии
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной политики региона. "Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах", – приводятся в релизе слова Куйвашева. Также глава региона отметил, что больше половины пожаров уже локализованы, и поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с ними. По информации регионального главка МЧС, на утро четверга на территории Свердловской области действуют 59 природных пожаров, ликвидировано 16 пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью
Губернатор Куйвашев опроверг сообщения о поджоге лесов в Свердловской области диверсантами