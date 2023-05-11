Рейтинг@Mail.ru
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 11.05.2023 (обновлено: 15:45 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pozhary-1871024627.html
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью - РИА Новости, 11.05.2023
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:16
2023-05-11T15:45
пожары
природные пожары в россии
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815651774_0:304:2048:1456_1920x0_80_0_0_36168ca0332cca64c111f61f9f16537e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной политики региона. "Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах", – приводятся в релизе слова Куйвашева. Также глава региона отметил, что больше половины пожаров уже локализованы, и поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с ними. По информации регионального главка МЧС, на утро четверга на территории Свердловской области действуют 59 природных пожаров, ликвидировано 16 пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815651774_0:112:2048:1648_1920x0_80_0_0_b3aac53ed512444550192869080c00d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожары, природные пожары в россии, происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Свердловский губернатор назвал сообщения о поджоге лесов диверсантами чушью

Губернатор Куйвашев опроверг сообщения о поджоге лесов в Свердловской области диверсантами

CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области / Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области /
Евгений Куйвашев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию, что виновниками природных пожаров являются диверсанты, сообщил департамент информационной политики региона.
"Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах", – приводятся в релизе слова Куйвашева.
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах
10 мая, 11:41
Также глава региона отметил, что больше половины пожаров уже локализованы, и поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с ними.
По информации регионального главка МЧС, на утро четверга на территории Свердловской области действуют 59 природных пожаров, ликвидировано 16 пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
Лесные пожары в России
8 мая, 17:46
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияСвердловская областьЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала