https://ria.ru/20230511/postradavshie-1871153063.html

Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле

Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле - РИА Новости, 11.05.2023

Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками центра города есть много пострадавших мирных жителей. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:54

2023-05-11T20:54

2023-05-11T20:54

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками центра города есть много пострадавших мирных жителей.Как сообщали ранее в представительстве ДНР в СЦКК, в четверг вечером украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870973230.html

горловка

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2023

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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины