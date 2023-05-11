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Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/postradavshie-1871153063.html
Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле
Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле - РИА Новости, 11.05.2023
Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками центра города есть много пострадавших мирных жителей. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:54
2023-05-11T20:54
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками центра города есть много пострадавших мирных жителей.Как сообщали ранее в представительстве ДНР в СЦКК, в четверг вечером украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870973230.html
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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле

Мэр Горловки Приходько сообщил о большом числе пострадавших при обстреле ВСУ из "Градов"

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками центра города есть много пострадавших мирных жителей.
«
"Украинские неонацисты выпустили по самому центру Горловки семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Много раненых мирных граждан", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Как сообщали ранее в представительстве ДНР в СЦКК, в четверг вечером украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2023
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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