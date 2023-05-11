https://ria.ru/20230511/postavki-1871037842.html

Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине

Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине - РИА Новости, 11.05.2023

Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он призвал начальников штабов европейских армий увеличивать срочные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:55

2023-05-11T13:55

2023-05-11T13:55

украина

жозеп боррель

евросоюз

оружие

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он призвал начальников штабов европейских армий увеличивать срочные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся резервов. "Мы намерены провести подготовку 30 тысяч украинских военных, поставляем боеприпасы, я не скажу вам точные цифры, но много. У нас также есть цель поставить один миллион боеприпасов 155 калибра. Мы с 9 февраля этого года, когда начал реализовываться наш план по боеприпасам, поставили уже более тысячи ракет. Я знаю, что этого недостаточно, и я призвал начальников штабов наших европейских армий поставлять больше из их резервов… Потому что, слава богу, им не придется использовать их самим, они могут направить их Украине, а потом восполнить резервы", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе. Заседание начальников штабов армий стран ЕС проходит в четверг. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230511/rakety-1871028914.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, жозеп боррель, евросоюз, оружие, в мире