Рейтинг@Mail.ru
Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/postavki-1871037842.html
Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине
Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине - РИА Новости, 11.05.2023
Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он призвал начальников штабов европейских армий увеличивать срочные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:55
2023-05-11T13:55
украина
жозеп боррель
евросоюз
оружие
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4edcdf38ca477b7983a01b6ff2137074.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он призвал начальников штабов европейских армий увеличивать срочные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся резервов. "Мы намерены провести подготовку 30 тысяч украинских военных, поставляем боеприпасы, я не скажу вам точные цифры, но много. У нас также есть цель поставить один миллион боеприпасов 155 калибра. Мы с 9 февраля этого года, когда начал реализовываться наш план по боеприпасам, поставили уже более тысячи ракет. Я знаю, что этого недостаточно, и я призвал начальников штабов наших европейских армий поставлять больше из их резервов… Потому что, слава богу, им не придется использовать их самим, они могут направить их Украине, а потом восполнить резервы", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе. Заседание начальников штабов армий стран ЕС проходит в четверг. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230511/rakety-1871028914.html
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_be1cefe58038f1b2996fbbfed6587481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, жозеп боррель, евросоюз, оружие, в мире
Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Оружие, В мире
Боррель призвал начальников штабов армий ЕС наращивать поставки Украине

Боррель призвал начальников штабов армий стран ЕС наращивать поставки боеприпасов Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он призвал начальников штабов европейских армий увеличивать срочные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся резервов.
"Мы намерены провести подготовку 30 тысяч украинских военных, поставляем боеприпасы, я не скажу вам точные цифры, но много. У нас также есть цель поставить один миллион боеприпасов 155 калибра. Мы с 9 февраля этого года, когда начал реализовываться наш план по боеприпасам, поставили уже более тысячи ракет. Я знаю, что этого недостаточно, и я призвал начальников штабов наших европейских армий поставлять больше из их резервов… Потому что, слава богу, им не придется использовать их самим, они могут направить их Украине, а потом восполнить резервы", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
Государственный исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow
Вчера, 13:32
Заседание начальников штабов армий стран ЕС проходит в четверг.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Трамп раскритиковал поставки оружия Украине
Вчера, 03:56
 
УкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзОружиеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала