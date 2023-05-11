Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда
Генераторы, спальные мешки и радиостанции отправили из Волгоградской области бойцам СВО
© Фото : администрация Волгоградской областиГенераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
© Фото : администрация Волгоградской области
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Дизельные генераторы, спальные мешки, радиостанции и техническое снаряжение отправились из Волгоградской области бойцам в зону специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-службе администрации региона.
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"Дизельный генератор, газовые горелки, радиостанции, спальные мешки, оптическое и электронное оборудование специального назначения, иное техническое снаряжение — военнослужащим волгоградского региона, выполняющим задачи в зоне СВО, оперативно отправлен очередной спецгруз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз сформирован по заявкам командиров войсковых частей, вещи приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
По информации администрации, за время работы фонда на его счет поступило свыше 670 миллионов рублей, на большую часть суммы закуплены экипировка, снаряжение и автотранспорт. Средства в фонд перечисляют предприятия, предприниматели и жители Волгоградской области.
© Фото : администрация Волгоградской областиГенераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
© Фото : администрация Волгоградской области
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда