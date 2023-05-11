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Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда

Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда - РИА Новости, 11.05.2023

Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда

Дизельные генераторы, спальные мешки, радиостанции и техническое снаряжение отправились из Волгоградской области бойцам в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:50

2023-05-11T17:50

2023-05-11T17:50

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ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Дизельные генераторы, спальные мешки, радиостанции и техническое снаряжение отправились из Волгоградской области бойцам в зону специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-службе администрации региона. Отмечается, что груз сформирован по заявкам командиров войсковых частей, вещи приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. По информации администрации, за время работы фонда на его счет поступило свыше 670 миллионов рублей, на большую часть суммы закуплены экипировка, снаряжение и автотранспорт. Средства в фонд перечисляют предприятия, предприниматели и жители Волгоградской области.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоградская область, волгоград, общество