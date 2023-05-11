Рейтинг@Mail.ru
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pomosch-1871117139.html
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда - РИА Новости, 11.05.2023
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда
Дизельные генераторы, спальные мешки, радиостанции и техническое снаряжение отправились из Волгоградской области бойцам в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:50
2023-05-11T17:50
надежные люди
волгоградская область
волгоград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871110287_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_e843e0d36149e1a0cf74610d1e4e4ad6.jpg
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Дизельные генераторы, спальные мешки, радиостанции и техническое снаряжение отправились из Волгоградской области бойцам в зону специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-службе администрации региона. Отмечается, что груз сформирован по заявкам командиров войсковых частей, вещи приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. По информации администрации, за время работы фонда на его счет поступило свыше 670 миллионов рублей, на большую часть суммы закуплены экипировка, снаряжение и автотранспорт. Средства в фонд перечисляют предприятия, предприниматели и жители Волгоградской области.
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871110287_42:3:723:514_1920x0_80_0_0_3ba981b38d8e23a257a246d74c13a5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, волгоград, общество
Надежные люди, Волгоградская область, Волгоград, Общество
Надежные люди
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда

Генераторы, спальные мешки и радиостанции отправили из Волгоградской области бойцам СВО

© Фото : администрация Волгоградской областиГенераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : администрация Волгоградской области
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Дизельные генераторы, спальные мешки, радиостанции и техническое снаряжение отправились из Волгоградской области бойцам в зону специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-службе администрации региона.
«
"Дизельный генератор, газовые горелки, радиостанции, спальные мешки, оптическое и электронное оборудование специального назначения, иное техническое снаряжение — военнослужащим волгоградского региона, выполняющим задачи в зоне СВО, оперативно отправлен очередной спецгруз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз сформирован по заявкам командиров войсковых частей, вещи приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
По информации администрации, за время работы фонда на его счет поступило свыше 670 миллионов рублей, на большую часть суммы закуплены экипировка, снаряжение и автотранспорт. Средства в фонд перечисляют предприятия, предприниматели и жители Волгоградской области.
© Фото : администрация Волгоградской областиГенераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : администрация Волгоградской области
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда
 
Надежные людиВолгоградская областьВолгоградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала