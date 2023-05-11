https://ria.ru/20230511/polsha-1871057522.html

"Шансов все меньше". Польшу ждет катастрофа после падения Украины

"Шансов все меньше". Польшу ждет катастрофа после падения Украины - РИА Новости, 11.05.2023

"Шансов все меньше". Польшу ждет катастрофа после падения Украины

После украинского поражения США оставят Польшу один на один с Россией, поскольку Штаты будут находится в вооруженном конфликте с Китаем, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:55

2023-05-11T14:55

2023-05-11T14:55

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украина

польша

китай

россия

сша

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После украинского поражения США оставят Польшу один на один с Россией, поскольку Штаты будут находится в вооруженном конфликте с Китаем, пишет Myśl Polska."Мы можем видеть, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше", — говорится в материале.Обозреватель отмечает, что США хотят полностью ослабить Россию во всех сферах конфликтом на Украине, но Китай не этого не допустит. По его мнению, вступление Пекина в игру на Украине превращает его из регионального в глобального игрока и приближает начало китайско-американского военного столкновения, и этот переломный момент ничем хорошим не отразится на Польше.Он утверждает, что Польша уже находится в состоянии конфликта с Россией из-за всей военной поддержки, направленной в Украину, но на этот раз Соединенные Штаты не смогут помочь Варшаве, как Киеву, поскольку Вашингтон будет занят вооруженным сражением столкновением с Китаем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870750846.html

украина

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в мире, украина, польша, китай, россия, сша