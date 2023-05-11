https://ria.ru/20230511/pogoda-1870936586.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидают жителей российской столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:10
2023-05-11T08:10
2023-05-11T08:10
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидают жителей российской столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в Москве - плюс 17-19, по области - плюс 15-20. То есть мы как раз входим точь-в-точь в те показатели климата, которые определены для мая для дневной температуры", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет северной четверти, не более 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба. "Еще обращу внимание на космическую погоду - сегодня у нас возможны слабые магнитные бури", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в среду ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 19 градусов