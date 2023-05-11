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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.05.2023
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08:10 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pogoda-1870936586.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидают жителей российской столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:10
2023-05-11T08:10
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидают жителей российской столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в Москве - плюс 17-19, по области - плюс 15-20. То есть мы как раз входим точь-в-точь в те показатели климата, которые определены для мая для дневной температуры", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет северной четверти, не более 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба. "Еще обращу внимание на космическую погоду - сегодня у нас возможны слабые магнитные бури", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в среду ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 19 градусов

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкВид на улицу Смоленская в Москве
Вид на улицу Смоленская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Вид на улицу Смоленская в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидают жителей российской столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в Москве - плюс 17-19, по области - плюс 15-20. То есть мы как раз входим точь-в-точь в те показатели климата, которые определены для мая для дневной температуры", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что ветер будет северной четверти, не более 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
"Еще обращу внимание на космическую погоду - сегодня у нас возможны слабые магнитные бури", - добавил Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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