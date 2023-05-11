https://ria.ru/20230511/poezd-1870821869.html

Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде

Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде - РИА Новости, 11.05.2023

Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде

Аналитики Туту составили список бюджетных железнодорожных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга на май, сообщает пресс-служба сервиса путешествий. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:17

2023-05-11T04:17

2023-05-11T04:17

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Аналитики Туту составили список бюджетных железнодорожных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга на май, сообщает пресс-служба сервиса путешествий.В целом средний чек за проездной документ из Москвы по России на май находится на уровне 3 338 рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга — на уровне 3 458 рублей в одну сторону.Путешественникам из Москвы предложили 20 вариантов со средним чеком до 1 200 рублей, в том числе областные центры и традиционно популярные у туристов города. В топ-3 по цене оказались Переславль-Залесский в Ярославской области (средний чек — 432 рубля в одну сторону), Струнино во Владимирской области (434 рубля в одну сторону) и Балабаново в Калужской области (531 рубль в одну сторону).Из областных центров в рейтинг вошли Калуга (средний чек — 842 рубля в одну сторону), Тула (880 рублей в одну сторону), Рязань (1 015 рублей) и Ярославль (1 170 рублей).Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до тысячи рублей за билет в одну сторону, можно уехать в Псковскую или Новгородскую область, а также в Республику Карелия. К примеру, средний чек за поездку в Великий Новгород находится на уровне 770 рублей в одну сторону, за билет в Псков платят в среднем 925 рублей, в Лахденпохью — 934 рубля.Немного выходит за бюджет в тысячу рублей билет в Сортавалу (средний чек — 1 056 рублей в одну сторону), Валдай (1 091 рубль) и Печоры (1 104 рубля).

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, отдых в россии, достопримечательности, ржд