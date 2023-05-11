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В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата - РИА Новости, 11.05.2023
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11:49 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/podzhog-1870984925.html
В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата
В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата - РИА Новости, 11.05.2023
В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата
Лихославльский районный суд Тверской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя региона, которого обвиняют в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:49
2023-05-11T11:49
происшествия
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россия
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РЯЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Лихославльский районный суд Тверской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя региона, которого обвиняют в поджоге военкомата, сообщила в четверг пресс-служба суда. "Лихославльским районным судом Тверской области 10 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя города Твери, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт - ред.) по факту покушения на умышленное уничтожение путем поджога административного здания военного комиссариата Лихославльского и Спировского муниципальных округов Тверской области", - говорится в сообщении. По версии следствия, молодой человек "стал приверженцем либерально-радикальных идей, основанных на ненависти к деятельности органов государственной власти Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции". Восьмого мая, уточняется в сообщении, он облил наружную стену военкомата горючим веществом из канистры, а затем поджег зажигалкой. Убедившись, что огонь распространяется, обвиняемый скрылся с места преступления. "Учитывая, что в отношении Л. возбуждено уголовное дело по признакам совершения умышленного преступления против общественной безопасности, которое относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, суд пришел к выводу о том, что применение в отношении обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения невозможно", - отмечает пресс-служба суда. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20230505/peterburg-1869895362.html
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происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата

Суд арестовал восемнадцатилетнего жителя Твери по делу о поджоге военкомата

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Лихославльский районный суд Тверской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя региона, которого обвиняют в поджоге военкомата, сообщила в четверг пресс-служба суда.
"Лихославльским районным судом Тверской области 10 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя города Твери, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт - ред.) по факту покушения на умышленное уничтожение путем поджога административного здания военного комиссариата Лихославльского и Спировского муниципальных округов Тверской области", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, молодой человек "стал приверженцем либерально-радикальных идей, основанных на ненависти к деятельности органов государственной власти Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции". Восьмого мая, уточняется в сообщении, он облил наружную стену военкомата горючим веществом из канистры, а затем поджег зажигалкой. Убедившись, что огонь распространяется, обвиняемый скрылся с места преступления.
"Учитывая, что в отношении Л. возбуждено уголовное дело по признакам совершения умышленного преступления против общественной безопасности, которое относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, суд пришел к выводу о том, что применение в отношении обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения невозможно", - отмечает пресс-служба суда.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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