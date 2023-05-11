https://ria.ru/20230511/podzhog-1870984925.html

В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата

В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата - РИА Новости, 11.05.2023

В Твери арестовали восемнадцатилетнего жителя по делу о поджоге военкомата

Лихославльский районный суд Тверской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя региона, которого обвиняют в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:49

2023-05-11T11:49

2023-05-11T11:49

происшествия

тверь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

РЯЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Лихославльский районный суд Тверской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя региона, которого обвиняют в поджоге военкомата, сообщила в четверг пресс-служба суда. "Лихославльским районным судом Тверской области 10 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя города Твери, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт - ред.) по факту покушения на умышленное уничтожение путем поджога административного здания военного комиссариата Лихославльского и Спировского муниципальных округов Тверской области", - говорится в сообщении. По версии следствия, молодой человек "стал приверженцем либерально-радикальных идей, основанных на ненависти к деятельности органов государственной власти Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции". Восьмого мая, уточняется в сообщении, он облил наружную стену военкомата горючим веществом из канистры, а затем поджег зажигалкой. Убедившись, что огонь распространяется, обвиняемый скрылся с места преступления. "Учитывая, что в отношении Л. возбуждено уголовное дело по признакам совершения умышленного преступления против общественной безопасности, которое относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, суд пришел к выводу о том, что применение в отношении обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения невозможно", - отмечает пресс-служба суда. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20230505/peterburg-1869895362.html

https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html

тверь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тверь, россия