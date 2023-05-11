https://ria.ru/20230511/podrazdeleniya-1871055429.html
ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки
ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки - РИА Новости, 11.05.2023
ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений украинских военных РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:49
2023-05-11T14:49
2023-05-11T14:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и технику в 123 районах, заявили в четверг в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки
Минобороны: ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки