https://ria.ru/20230511/podrazdeleniya-1871055429.html

ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки

ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки - РИА Новости, 11.05.2023

ВС России поразили 96 украинских подразделений на огневых позициях за сутки

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений украинских военных РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:49

2023-05-11T14:49

2023-05-11T14:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и технику в 123 районах, заявили в четверг в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф